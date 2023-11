Im Seerhein gibt es zwei Fahrtwege für Schiffe, erklärt Stephan Bacher von der Wasserschutzpolizei Konstanz dem SÜDKURIER. Der Schwanenhals, auch Winterweg genannt, ist der tiefere der beiden. Diesen habe der Bootsfahrer verpasst, der am Samstag, 11. November, mit seinem Segelboot im Seerhein in Nähe der Bleiche aufsetzte, so Bacher weiter.

Bodensee „Dann geht der Puls hoch und das Adrenalin steigt“: Auf Bodensee-Streife mit Stephan Bacher von der Konstanzer Wasserschutzpolizei Das könnte Sie auch interessieren

Die Nachricht von dem festgefahrenen Boot erreichte die Wasserschutzpolizei gegen 17 Uhr. In Absprache mit der Behörde sicherte der Bootsinhaber daraufhin sein Segelboot mit Positionslampen und gesetztem Anker. Da das Boot laut Bacher zudem „hoch und trocken“ lag, konnte es somit ohne weitere Bedenken über die Nacht zurückgelassen werden. Der Polizeihauptmeister weist in diesem Zusammenhang auf das bedachte und vorbildliche Vorgehen des Bootbesitzers hin.

Feuerwehr birgt Boot in zweistündigem Einsatz

Am darauffolgenden Morgen wurde die Konstanzer Feuerwehr mit der Bergung des Bootes beauftragt, mit der dreizehn Einsatzkräfte um 10 Uhr begannen. Neben dem Feuerlöschboot waren auch ein Rettungsboot und ein für die Wasserrettung spezialisierter Gerätewagen in den Einsatz eingebunden. Das geht aus einer Pressemitteilung der Feuerwehr hervor.

Bodensee 170 Mal musste die Wapo ausrücken – Ihre Hilfe kam für sechs Menschen leider zu spät Das könnte Sie auch interessieren

Fabian Daltoe, Pressesprecher der Feuerwehr Konstanz, erklärt, dass die Einsatzkräfte zuerst feststellen mussten, wie tief das 12,5 Meter lange Boot im Schlamm eingesunken war, um mit der eigentlichen Bergung beginnen zu können. Da es nur 30 Zentimeter waren, die das Boot maximal im Boden steckte, konnte es recht leicht aus seiner misslichen Lage befreit werden, indem es vom Feuerlöschboot zurück ins tiefere Gewässer gezogen wurde.

Nach zwei Stunden konnte der Einsatz schließlich beendet werden. Da bei einer abschließenden Untersuchung des Bootes keine Schäden festgestellt wurden, konnte der Eigentümer die Fahrt in den Heimathafen aufnehmen, so die Pressemitteilung. Wer die Kosten für den Einsatz tragen wird und wie hoch diese ausfallen werden, sei noch nicht endgültig geklärt, so Daltoe. Vermutlich wird es allerdings auf einen kostenpflichtigen Einsatz hinauslaufen.