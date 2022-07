Die Stadt Konstanz am Bodensee ist ein beliebter Ausflugs- und Urlaubsort für Touristen aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Eine große Auswahl an Restaurants, Gaststätten und Bistros direkt am Bodensee laden mit schattigen Biergärten und großen Sonnenterrassen zum Verweilen ein. Aber auch wegen der zahlreichen Sehenswürdigkeiten und der reichen Geschichte lohnt sich ein Besuch in Konstanz. Alle Infos zu Restaurants mit Seeblick in Konstanz finden Sie hier: von kleinen Schenken bis zum Gourmetrestaurant mit Sterne-Auszeichnung.

Die Seerestaurants nach Ort in alphabetischer Reihenfolge

Seerestaurants Konstanz

Anglerstuben

Etwas versteckt gelegenes Restaurant am Konstanzer Seerhein mit einem Augenmerk auf regionale Fischgerichte.

Adresse: Reichenaustraße 51, 78467 Konstanz

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 11.30 Uhr bis 14 Uhr, und von 18 Uhr bis 23 Uhr. Samstag von 18 Uhr bis 23 Uhr. Die Küche schließt um 21.30 Uhr.

Kontakt: Reservierungsanfragen per E-Mail unter info@anglerstuben.com oder telefonisch unter 07531 8180487

Webseite: www.anglerstuben.com

Aurelio

Italienisches Restaurant mit Panoramafenstern und Außenterrasse mit Blick auf Seerhein und Untersee, am Sportareal Schänzle in Konstanz.

Adresse: Winterersteig 23, 78462 Konstanz

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Donnerstag 18 Uhr bis 23 Uhr, Freitag bis Sonntag 17 Uhr bis 23 Uhr. Warme Küche bis 22 Uhr.

Kontakt: Reservierungen nur telefonisch unter 07531 9763610; info@aurelio-konstanz.de

Webseite: www.aurelio-konstanz.de

Café Restaurant Hörnle

Café-Restaurant mit Kiosk inmitten des Konstanzer Strandbads Horn, dem größten Strandbad am Bodensee.

Adresse: Eichhornstraße 100, 78464 Konstanz

Öffnungszeiten: täglich von 10 Uhr bis 21 Uhr, der Kiosk öffnet bei gutem Wetter.

Kontakt: 07531 367893 oder mail@hoernle-konstanz.de

Webseite: www.hoernle-konstanz.de

Café Côte d‘Azur

Preiswerte Gaststätte mit kleiner Speisekarte in einem Vereinsheim mit Garten am Konstanzer Seerhein.

Adresse: Winterersteig 19, 78462 Konstanz

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag 10 Uhr bis 22 Uhr.

Kontakt: –

Constanzer Wirtshaus

Restaurant mit traditioneller Küche und eigenem Bier im historischen Gebäude eines ehemaligen Offizierscasinos, direkt am Seehrein in Konstanz gelegen. Vom Biergarten und der großen Seeterrasse hat man einen guten Blick auf die Konstanzer Rheinbrücke, den Pulverturm und die Altstadt.

Adresse: Spanierstraße 3, 78467 Konstanz

Öffnungszeiten: täglich von 11 Uhr bis 23 Uhr

Kontakt: Reservierungen kurzfristig telefonisch 07531 3630130, oder bis zwei Tage im Voraus über ein Onlineformular.

Webseite: www.constanzer-wirtshaus.de/

DSMC Clubhaus

Nichtöffentliches Restaurant des Deutsch-Schweizerischen Motorboot-Clubs im Konstanzer Hafen, mit großer Dachterrasse.

Achtung: Bewirtet werden ausschließlich DSMC-Mitglieder und Hafengäste des Konstanzer Yacht-Hafens!

Bewirtet werden ausschließlich DSMC-Mitglieder und Hafengäste des Konstanzer Yacht-Hafens! Adresse: Hafenstraße 7, 78462 Konstanz

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag: ab 16 Uhr; Sonntags ab 15 Uhr.

Kontakt: Telefon 07531 916447, Email clubhaus@dsmc.de

Webseite: www.deutsch-schweizerischer-motorboot-club.de

Esszimmer Konstanz

Kleines, individuell geführtes Restaurant an der historischen Bleiche am Seerhein Konstanz. Das Esszimmer kann auch für Feiern gebucht werden.

Adresse: Turmstraße 32, 78467 Konstanz

Öffnungszeiten: Dienstag, Mittwoch und Freitag von 11 Uhr bis 18 Uhr; Donnerstag 11 Uhr bis 21 Uhr; Samstag 10 Uhr bis 18 Uhr. Montags und an Sonn- und Feiertagen geschlossen

Kontakt: Telefon 07531 5847523 oder Email info@esszimmer-konstanz.de

Webseite: www.esszimmer-konstanz.de

Fischhaus am Fährhafen

Bistro mit großen und kleinen Fischgerichten am Fährhafen in Konstanz. Mit eigener Fischhandlung.

Adresse: William-Graf-Platz 4, 78462 Konstanz

Öffnungszeiten: Fischhandlung Dienstag bis Samstag von 09.00 Uhr 18.30 Uhr, warme Küche Dienstag bis Sonntag von 11.30 Uhr bis 18.30 Uhr

Kontakt: Telefon 07531 8076961; Email fisch@fischhaus-konstanz.de

Webseite: fischhaus-konstanz.de

Friedrichs Bar & Lounge

Modernes Restaurant und Bar mit Dresscode im Hotel 47° an der Seerhein-Promenade in Konstanz.

Adresse: Reichenaustraße 17, 78467 Konstanz

Öffnungszeiten: Dinner gibt es Dienstag bis Samstag von 18 Uhr von 22 Uhr, die Bar öffnet Montag bis Sonntag von 17 Uhr bis 1 Uhr.

Kontakt: Telefon 07531 12749 777, Email contact@restaurant-friedrichs.de

Webseite: restaurant-friedrichs.de

Gallardo

Mediterranes Restaurant nahe des Segelhafens in Bodman.

Adresse: Seestraße 22, 78351 Bodman-Ludwigshafen

Öffnungszeiten: täglich ab 12 Uhr, Montag Ruhetag.

Kontakt: Reservierung telefonisch unter 07773 938095, Email info@restaurante-gallardo.de

Webseite: www.lago-de-gallardo.de

Gasthaus Seeschau

Gutbürgerliches Gasthaus und Hotel direkt am Überlinger See in Dingelsdorf

Adresse: Zur Schiffslände 11, 78465 Konstanz

Öffnungszeiten: täglich warme Küche von 12 Uhr bis 13 Uhr und 18 Uhr bis 19 Uhr. Sonntagabend nur kleine Karte und Vesper. Dienstag Ruhetag

Kontakt: Reservierung telefonisch unter 07533 5190;

Webseite: https://www.gasthaus-seeschau.de/

Gastro Naturfreunde

Restaurant und Vereinsheim des Natur- und Freizeitvereins Konstanz mit großem Biergarten am Konstanzer Seehrein.

Adresse: Winterersteig 11, 78462 Konstanz

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag 10 Uhr bis 24 Uhr durchgehend. In der Zeit vom 1. Oktober bis 31. März Dienstag bis Freitag 11 Uhr bis 14 Uhr und 16 Uhr bis 23 Uhr sowie Samstag und Sonntag 10 Uhr bis 24 Uhr.

Kontakt: Telefon 07531/25998 oder 0151/17629541, Email m.yagar@hotmail.com

Webseite: https://www.natur-freizeitverein-konstanz.de/

Gaststätte am Fließhorn

Restaurant mit thailändischer Küche und Terrasse am Campingplatz Dingelsdorf am Überlinger See in Dingelsdorf.

Adresse: Am Fließhorn 1, 78465 Konstanz-Dingelsdorf

Öffnungszeiten: Die Küche öffnet täglich von 12 Uhr bis 14.30 Uhr, und von 17 Uhr bis 20 Uhr. Mittwoch Ruhetag.

Kontakt: Reservierung telefonisch unter 07533 2066; Email thirasat@live.de

Webseite: https://www.gaststaette-fliesshorn.de/

Hafenhalle

Restaurant mit großem Biergarten und Bar unmittelbar an der Konstanzer Hafenpromenade.

Adresse: Hafenstraße 10, 78462 Konstanz

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag ab 17 Uhr, Samstag, Sonntag und an Feiertagen ab 12 Uhr. Der Biergarten hat täglich ab 12 Uhr geöffnet.

Kontakt: Telefon 07531 21126, Email info@hafenhalle.com

Webseite: https://hafenhalle.com/

Hafenmeisterei

Modernes Restaurant mit großer Außenterrasse an der Hafenpromenade in Konstanz

Adresse: Hafenstraße 3, 78462 Konstanz

Öffnungszeiten: täglich ab 10 Uhr mit durchgehend warmer Küche

Kontakt: Telefon 07531 3697212, Email info@hafenmeisterei.de

Webseite: http://hafenmeisterei.de/

Hasler

Café, Restaurant und Hotel mit großer Seeterrasse in Bodman-Ludwigshafen

Adresse: Kaiserpfalzstraße 65, 78351 Bodman-Ludwigshafen

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 8 Uhr bis 21 Uhr, Montag Ruhetag.

Kontakt: Telefon 07773 93070, Email info@cafe-hasler.de

Webseite: www.cafe-hasler.de/cafe-restaurant

Hohenegg

Ausschank und Restaurant der Ruppaner Brauerei mit großer Sonnenterrasse zum Bodensee. Für Events und Veranstaltungen stehen Räumlichkeiten für bis zu 100 Personen zur Verfügung.

Adresse: Hoheneggstraße 45, 78464 Konstanz

Öffnungszeiten: täglich von 11 Uhr bis 22 Uhr, warme Küche bis 21 Uhr. Kein Ruhetag.

Email: Telefon 07531 33530, info@restaurant-hohenegg.de

Webseite: www.restaurant-hohenegg.de

Holly´s

Restaurant mit internationaler und regionaler Küche an der Seehreinpromenade in Konstanz.

Adresse: Reichenaustraße 19a, 78467 Konstanz

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag: 12 Uhr bis 22Uhr, Samstag undSonntag: 10 Uhr bis 22 Uhr. Montag und Dienstag Ruhetag.

Kontakt: Telefon 07531 1273116, Email seerhein@hollys.de

Webseite: www.hollys.de

Konzil

Eventlocation und Restaurant im geschichtsträchtigen Konzilgebäude am Konstanzer Hafen, mit einem Ausblick über den See von der Imperia im Hafen Konstanz bis hin zu den Alpen.

Adresse: Hafenstraße 2, 78462 Konstanz

Öffnungszeiten: Täglich von 11.30 Uhr bis 22 Uhr, warme Küche von 12 Uhr bis 21 Uhr.

Kontakt: Telefon 07531 21221, Email mail@konzil-konstanz.de

Webseite: www.konzil-konstanz.de

Seerhein-Schenke Kuhhorn

Kleine Schenke mit großem Außenbereich direkt am Tägerwiler Seerhein-Strandbad Kuhhorn, im Tägermoos in der Schweiz. Nicht direkt mit dem Auto erreichbar.

Adresse: Konstanzerstraße 115a, 8274 Tägerwilen

Öffnungszeiten: Donnerstag bis Sonntag von 9 Uhr bis Sonnenuntergang, Sonntags bis 21 Uhr, warme Küche bis 20.30 Uhr. Dienstag und Mittwoch Ruhetag.

Kontakt: Telefon 079 1727474, Kontaktformular auf der Webseite

Webseite: www.kuhhorn-taegerwilen.ch

La Terraza

Italienisches Restaurant beim Tennisclub Konstanz mit Seesicht-Terrasse, zwischen Strandbad Horn und Yachthafen gelegen.

Adresse: Eichhornstraße 52, 78464 Konstanz

Öffnungszeiten: täglich von 10 Uhr bis 23 Uhr geöffnet.

Kontakt: Telefon 07531 63802, Email info@la-terraza-konstanz.de

Webseite: www.la-terraza-konstanz.de

L´Osteria Konstanz

Mediterranes Franchise-Restaurant mit italienischer Küche an der Konstanzer Seehreinpromenade.

Adresse: Reichenaustraße 15, 78467 Konstanz

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 11.30 Uhr bis 23 Uhr, Freitag und Samstag bis 0 Uhr. Sonn- und Feiertage 12 Uhr bis 23 Uhr.

Kontakt: Telefon 07531 9551590, Email konstanz.reichenaustrasse@losteria.de

Webseite: www.losteria.net/de/restaurants/restaurant/konstanz-reichenaustrasse

Orangerie Wallhausen

Cafè-Restaurant mit internationaler, gutbürgerlicher Küche und Biergarten am Hafen Wallhausen.

Adresse: Uferstraße 32 – 34, 78465 Konstanz-Wallhausen

Öffnungszeiten: April bis Oktober täglich ab 10 Uhr.

Kontakt: Telefon 07533 9972555

Webseite: www.orangerie-wallhausen.de/Orangerie_Wallhausen/Restaurant.html

Restaurant Lände

Restaurant mit regionaler und libanesischer Küche und großer Seeterrasse am Fährhafen Konstanz-Staad.

Adresse: William-Graf-Platz 1, 78464 Konstanz

Öffnungszeiten: 11.30 Uhr bis 14 Uhr und 17 Uhr bis 22 Uhr, warme Küche bis 21 Uhr. Bei schlechtem Wetter möglicherweise abweichende Öffnungszeiten.

Kontakt: Telefon 07531 3615441

Webseite: https://bei-der-faehre.de/

Rheinterasse / miCafé

Restaurant mit Café und Bar und großer Terrasse unmittelbar am Seehrein Konstanz. Auf der Rheinterrasse finden an den Wochenenden abends regelmäßig Parties statt.

Adresse: Spanierstraße 5, 78467 Konstanz

Öffnungszeiten: Bei sonnigem Wetter täglich ab 16 Uhr

Kontakt: Reservierung nur telefonisch unter 07531 56093, Email rheinterrasse.konstanz@gmail.com

Webseite: www.rheinterrasse-kn.de

Restaurant im Hotel Schiff

Hotelrestaurant mit vorwiegend regionaler Küche und Terrasse mit Blick auf den Staader Hafen in Konstanz.

Adresse: William Graf Platz 2, 78464 Konstanz

Öffnungszeiten: À la Carte Restaurant täglich von 12 Uhr bis 13.30 Uhr und 18 Uhr bis 21.30 Uhr.

Kontakt: Telefon 07531 31041, Email info@hotel-schiff-konstanz.de

Webseite: www.hotel-schiff-konstanz.de/de/restaurant/restaurant-im-hotel-schiff

Ophelia FineDining

Gehobenes Restaurant mit zwei Michelin-Sternen und Dresscode im Hotel Riva an der Konstanzer Seestraße, gleich neben dem Casino Konstanz. Kinder ab acht Jahren willkommen.

Adresse: Seestraße 25, 78464 Konstanz

Öffnungszeiten: Donnerstag bis Montag ab 19 Uhr, Dienstag und Mittwoch Ruhetag.

Kontakt: Reservierung über die Webseite, Telefon 07531 363090, Email welcome@hotel-riva.de

Webseite: www.restaurant-ophelia.de

Rosie´s Pavillon am See

Kleines Lokal mit Außenbestuhlung und Snack-Karte am Hafen beim Konstanzer Stadtgarten.

Adresse: Stadtgarten 1, 78462 Konstanz

Öffnungszeiten: täglich ab 11 Uhr.

Kontakt: 07531 17130

Seekiste

Biergarten mit kleiner und deftiger Speisekarte an der Seerheinpromenade Konstanz.

Adresse: Reichenaustraße 15, 78467 Konstanz

Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag 12 Uhr bis 21 Uhr, Freitag und Samstag bis 23 Uhr.

Kontakt: Email info@seekiste-konstanz.de

Webseite www.seekiste-konstanz.de

Seelig

Restaurant der Bodensee-Therme Konstanz mit Gerichten aus regionalen Zutaten und großer Außenterrasse zum Bodenseeufer neben dem Thermenbereich.

Adresse: Zur Therme 2, 78464 Konstanz

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag 11.30 Uhr bis 20.30 Uhr, Mittwoch und Donnerstag nur Kuchen und Getränke.

Kontakt: Reservierungen nur telefonisch unter 07531 8032760

Webseite: www.restaurantseelig.de

Staader Fährhaus

Restaurant mit vielen regionalen und saisonalen Produkten und Menüs unmittelbar am Fährhafen Konstanz-Staad.

Adresse: Fischerstraße 30, 78464 Konstanz

Öffnungszeiten: Freitag bis Montag 12 Uhr bis 22 Uhr, Dienstag bis 15 Uhr. Warme Küche bis 14.30 Uhr und von 17.30 Uhr bis 21 Uhr. Dienstagabend, Mittwoch und Donnerstag Ruhetag.

Kontakt: Telefon 07531 3616763, Email info@staaderfaehrhaus.de

Webseite: www.staaderfaehrhaus.de

Steg 4

Urig eingerichtetes Restaurant am Konstanzer Hafen mit badischer und bayrischer Küche sowie Pizza.

Adresse: Hafenstraße 8, 78462 Konstanz

Öffnungszeiten: täglich ab 11 Uhr.

Kontakt: Telefon 07531 17428, Email kontakt@steg4.de

Webseite: www.steg4.de

Steigenberger Seerestaurant

Restaurant des Steigenberger Inselhotels auf der Dominikanerinsel beim Konstanze Hafen. Vom eigenem Biergarten und der großer Seeterrasse am Konstanzer Trichter geht der Blick über den See bei schönem Wetter bis zu den Alpen.

Adresse: Auf der Insel 1, 78462 Konstanz

Öffnungszeiten: Täglich von 7 Uhr bis 11 Uhr, 12 Uhr bis 17.30 Uhr und 19 Uhr bis 22.30 Uhr, die Seeterrasse öffnet erst 8 Uhr. Der Biergarten öffnet bei gutem Wetter Montag bis Freitag von 15 Uhr bis 20 Uhr, Samstag, sonn- und feiertags bereits um 12 Uhr.

Kontakt: Telefon 07531 1250, Email konstanz@steigenberger.de

Webseite: www.steigenberger.com/hotels/alle-hotels/deutschland/konstanz/steigenberger-inselhotel/restaurants-bars

Stromeyer die Bleiche

Restaurant mit gehobener regionaler Küche und Biergarten, im historischen Gebäude der Konstanzer Bleiche unmittelbar am Seehrein.

Adresse: Bleicherstraße 8, 78467 Konstanz

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 11 Uhr bis 1 Uhr, Montag Ruhetag.

Kontakt: Reservierung nur telefonisch unter 07531 8138531

Webseite: www.stromeyer-restaurant.de

Syrtaki

Griechisches Restaurant mit Terrasse mit Ausblick über den Seehrein Konstanz.

Adresse: Spanierstraße 1, 78467 Konstanz

Öffnungszeiten: täglich von 11.30 Uhr bis 14 Uhr und 17.30 Uhr bis 23 Uhr.

Kontakt: Telefon 07531 27005

Ufer 39

Café und Restaurant mit vielfältiger Speisekarte und Terrasse auf dem Gelände des Strandbads Wallhausen.

Adresse: Uferstraße 39, 78465 Konstanz-Wallhausen

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag 12 Uhr bis 22 Uhr, Montag und Dienstag Ruhetag.

Kontakt: Telefon 07533 9977134, Email info@ufer39.de

Webseite: www.ufer39.de

Villa Barleben am See

Hotel mit Restaurant, Take-Away-Stand und Location für Hochzeiten und Events in einer 1872 erbauten Villa an der Seestraße Konstanz. Der große historische Garten liegt an der Konstanzer Seepromenade.

Adresse: Seestraße 15, 78464 Konstanz

Öffnungszeiten: 17 Uhr bis 22 Uhr, Küche 18 Uhr bis 21 Uhr. Nur bei schönem Wetter, Montag und Dienstag Ruhetag.

Kontakt: Telefon 0 7531 94233. Email welcome@hotel-barleben.de

Webseite: www.hotel-barleben.de/restaurant/

Villagio

Gehobenes Restaurant mit separatem Veranstaltungsraum und großer Gartenterrasse zum See, gleich neben dem Casino Konstanz. Kein Dresscode.

Adresse: Seestraße 21, 78464 Konstanz

Öffnungszeiten: täglich von 11.30 Uhr bis 14.30 Uhr und 17.30 bis 22.30 Uhr.

Kontakt: Kurzfristige Reservierungen telefonisch unter 07531 8157723, größere Gruppen per Formular auf der Webseite.

Webseite: www.villagio-konstanz.de

Yuícery Rheingarten

Veganes und vegetarisches Franchise-Restaurant mit komplett pflanzlichem Fastfood am Konstanzer Seehrein.

Adresse: Reichenaustraße 39A, 78467 Konstanz

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag 11 Uhr bis 20 Uhr.

Kontakt: Telefon 07121 8933950, Email support@yuicery.de

Webseite: www.yuicery.de/stores/yuicery-konstanz

Seerestaurants Allensbach

Casa Mia

Restaurant und Café mit mediterraner Küche aus regionalen Zutaten, mit einem großem Gastgarten und Ausblick auf den Gnadensee und die Insel Reichenau.

Adresse: Hinnengase 2, 78476 Allensbach

Öffnungszeiten: täglich von 10.30 Uhr bis 23 Uhr.

Kontakt: Telefon 07533 940 5275, Email info@casamia-bodensee.com

Webseite: www.casamia-bodensee.com

Restaurant Seegarten

Restaurant mit vielfältigem Angebot von deftig bis vegan und einer großen Terrasse unmittelbar am See. Auf der benachbarten Seebühne Allensbach finden im Sommer zahlreiche Konzerte statt.

Adresse: Strandweg 2, 78476 Allensbach

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 9.30 Uhr bis spätestens 23 Uhr, letzte Runde: 22.15 Uhr.

Kontakt: Telefon 07533 9330011, Email mail@seegarten-restaurant.de

Webseite: www.seegarten-restaurant.de

Seeküche

Restaurant am Campingplatz Allensbach mit schattiger Holzterrasse am Gnadensee. Die Küche bietet einen Mix aus deutschem, italienischen und mexikanischen Gerichten. Bademöglichkeiten und ein großer Spielplatz befinden sich direkt nebenan.

Adresse: Strandweg 30, 78476 Allensbach,

Öffnungszeiten: Während der Saison täglich 11 Uhr bis 20 Uhr. Mitte Oktober bis April Winterpause.

Kontakt: Telefon 07533 9976565, Email info@campingamsee.com

Webseite: www.seekueche.com/

Seerestaurants Reichenau

Bei Riebels

Fischrestaurant auf der Insel Reichenau mit lokalen Produkten und Fisch aus eigenem Fang. Mit angeschlossener Fischhandlung und Onlineshop.

Adresse: Seestraße 13, 78479 Reichenau

Öffnungszeiten: täglich von 11.30 Uhr bis 20 Uhr.

Kontakt: 0160 97354047; Reservierungen erst ab vier Personen auf der Webseite.

Webseite: www.riebels-fischdelikatessen.de/bei-riebels

Georg‘s Fischerhütte

Fischrestaurant mit frischem Bodenseefisch, gelegen am Nordufer der Insel Reichenau.

Adresse: Fischergasse 5, 78479 Konstanz-Reichenau, Mittelzell

Öffnungszeiten: täglich von 11 Uhr bis 22 Uhr, warme Küche bis 21 Uhr.

Kontakt: Telefon 07534 7169, Reservierungen per Kontaktformular auf der Webseite.

Webseite: https://www.georgs-fischerhuette-reichenau.de/

Pier 5

Mediterranes Restaurant mit großer Terrasse am Bodensee Strandbad auf der Insel Reichenau.

Adresse: Strandbadstraße 5, 78479 Reichenau

Öffnungszeiten: nur bei schönem Wetter täglich von 12 Uhr bis 21 Uhr geöffnet, warme Küche von 12 Uhr bis 14.30 Uhr und von 17 Uhr bis 20.30 Uhr.

Kontakt: Telefon 07534 2710065, Email info@pier5.de

Webseite: www.pier5.de

Sandseele

Uferrestaurant mit Terrasse am Campingplatz Sandseele auf der Insel Reichenau, mit regionaler und saisonaler Küche.

Adresse: Bradlengasse 24, 78479 Reichenau

Öffnungszeiten: Im Sommer täglich von 8.30 Uhr bis 22 Uhr, warme Küche von 12 Uhr bis 21 Uhr.

Kontakt: Reservierungen ab 8 Personen unter Telefon 07534 7384, Email info@sandseele.de

Webseite: www.sandseele.de/restaurant

Seeräuber

Restaurant mit moderner, regionaler Küche und großer Terrasse am Yachthafen der Insel Reichenau.

Adresse: Hermannus-Contractus-Str. 28, 78479 Reichenau

Öffnungszeiten: täglich von 9 Uhr bis 22 Uhr.

Kontakt: Reservierung per Onlineformular oder telefonisch unter 07534 999655, Email info@seeraeuber-reichenau.de

Webseite: www.seeraeuber-reichenau.de

Strandhotel Löchnerhaus

Hotelrestaurant mit regionaler und saisonaler Küche an der Schiffsanlegestelle Reichenau.

Adresse: An der Schiffslände 12, 78479 Reichenau

Öffnungszeiten: täglich ab 12 Uhr, warme Küche von 12 Uhr bis 14 Uhr und 18 Uhr bis 20.30 Uhr.

Kontakt: Telefon 07534 8030, Email info@loechnerhaus.de

Webseite: www.loechnerhaus.de

Zur Schiffslände

Restaurant mit Außenterrasse an der Promenade beim Schiffsanlegesteg auf der Insel Reichenau. Vielfältige Speisekarte und hausgemachtes Eis.

Adresse: Stedigasse 18, 78479 Reichenau

Öffnungszeiten: täglich von 11 Uhr bis 22 Uhr, warme Küche von 11.30 Uhr bis 21.30 Uhr.

Kontakt: Reservierung nur telefonisch unter 7534 9955822

Webseite: www.zurschiffslaende.de

Bodman-Ludwigshafen

Bodano

Restaurant mit großem Veranstaltungssaal und Blick auf den Überlinger See im Seeum in Bodman.

Adresse: Seestraße 5, 78351 Bodman-Ludwigshafen

Öffnungszeiten: täglich von 11.30 Uhr bis 22.00 Uhr, Mittwoch Ruhetag

Kontakt: Reservierungsanfragen unter 07773 9599805 oder info@bodano.de

Webseite: www.bodano.de

Seehaus

Hotelrestaurant mit regionalen und mediterranen Gerichten am Bodenseeufer in Bodman.

Adresse: Kaiserpfalzstraße 21, 78351 Bodman

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag ab 12 Uhr, Montag Ruhetag.

Kontakt: Reservierungen telefonisch unter 07773 920148, Email info@seehaus-bodman.de

Webseite: www.seehaus-bodman.de/restaurant

Stand: Juli 2022

