Konstanz

Das sind die besten Orte, um kostenlos das Seenachtfest-Feuerwerk anzusehen

Am 12. August wird am Bodensee kiloweise Pyrotechnik auf dem Bodensee gezündet. An diesen Plätzen können alle, denen der Eintritt zu teuer ist, den großen Knall miterleben – aus der Nähe, aber auch aus der Ferne.