„Was stört‘s dich, wen ich liebe“ steht in bunten Buchstaben auf dem Schild, das die 19-jährige Lina in die Luft hält. Unter dem Motto „Love-Liebe-Amour-Amore“ setzte der Christopher Street Day Kreuzlingen mit dem See Pride Festival ein Zeichen für mehr Vielfalt und Toleranz.

Die 19-jährige Lina fordert bei der Demonstration des See Pride Festivals mehr Offenheit und Akzeptanz. | Bild: Carolin König

Gemeinsam laufen sie von Konstanz nach Kreuzlingen

Mehrere hundert Menschen unterschiedlichen Alters beteiligten sich an der Demonstration, um für eine bunte Gesellschaft, freie Entfaltung und Rechte für queere Menschen einzustehen. Der friedliche Umzug zog durch die Innenstadt von Konstanz bis nach Kreuzlingen, wo die Menschen gemeinsam feierten.

Strahlend winkt ein Teilnehmer, der sich Olaf „Wunderbar“ nennt, den neugierigen Menschen auf der Marktstätte zu. Sie zücken ihre Handys und machen Fotos. In seinem bunten Anzug und mit einem überdimensionalen Regenbogenschirm zieht er die Aufmerksamkeit auf sich.

So wunderbar bunt präsentierten sich die Teilnehmenden beim See Pride Festival. Rechts im Bild steht Olaf „Wunderbar“. | Bild: Carolin König

„Wir brauchen ein Umdenken: Akzeptanz anstatt nur Toleranz“, fordert der 40-Jährige, der extra für diesen Tag von der Ostsee nach Konstanz reiste. Toleranz bedeute lediglich, etwas zu dulden, aber nicht, es als selbstverständlich anzunehmen.

„Mehr Sichtbarkeit und Offenheit“, wünscht sich auch die 52-jährige Alexandra Rottler, die sich in Konstanz für lesbische Frauen stark macht und mit dem Frauentreff „Belladonna“ einen Raum für Gespräche und Coming-outs schafft.

Konstanz Kirche und Queer-Sein? Das geht gut zusammen, sagt Pfarrer Marcus Maria Gut nach seinem Coming Out Das könnte Sie auch interessieren

„Queere Menschen werden immer noch diskriminiert“

Auch Parteien zeigen Flagge. Der Kreisverband der Grünen beteiligt sich gemeinsam mit seinem Landesvorsitzenden Pascal Haggenmüller. Die SPD-Bundestagsabgeordnete Lina Seitzl hatte im Vorfeld ebenfalls zur Teilnahme aufgerufen und betont: „Queere Menschen werden immer noch diskriminiert.“

Die Ampelkoalition arbeite nun endlich an einer modernen Gleichstellungs- und Gesellschaftspolitik. Für Simon, Julian und Ines, drei Jugendliche aus Singen, ist es die erste Teilnahme an einem Christopher Street Day. Mit ihrer farbenfrohen Fahne in der Hand zeigen sie sich einig, dass „verschiedene sexuelle Orientierungen in Zukunft kein Tabu mehr“ sein sollten.