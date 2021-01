Am Montagmorgen gegen 9 Uhr kam es zu einem schweren Auffahrunfall auf der Schänzlebrücke in Fahrtrichtung Schweiz. Laut Polizei sind zwei Lastwagen in den Unfall verwickelt.

An einem der beteiligten Lkw entstand Totalschaden, der Fahrer des auffahrenden Fahrzeugs wurde ins Krankenhaus gebracht. „Über seinen genauen Zustand können wir noch nichts sagen“, so Tatjana Deggelmann vom Polizeipräsidium Konstanz.

Brücke in Fahrtrichtung Schweiz zeitweise gesperrt

Der Einsatz läuft derzeit noch, in diesen Minuten sind Polizei und Feuerwehr auf der Schänzlebrücke damit beschäftigt, den Unfallhergang aufzuklären und die Fahrbahn zu befreien.

Bild: Wallisch, Roland

Laut Deggelmann war die Brücke in Fahrtrichtung Schweiz etwa eine Stunde komplett gesperrt, ist aber nun wieder frei. Die beiden Lkw stehen zwar noch auf der rechten Straßenseite, doch die Straße sei passierbar.

Deggelmann kündigte an, dass sich die Polizei im Laufe der nächsten Stunden ausführlicher zum Unfall äußern wolle.

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald es Neuigkeiten gibt.