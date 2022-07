Nach einem Unfall auf der Reichenaustraße/B33 in Konstanz ist es am Freitagmittag, 22. Juli, zu Verkehrsbehinderungen gekommen. Wie Polizeisprecherin Katrin Rosenthal auf Nachfrage sagte, waren in den Unfall gegen 11.30 Uhr im Bereich zwischen Edeka Baur und Hotel 47 Grad nach ersten Erkenntnissen vier Fahrzeuge verwickelt.

Zwei Autos stießen laut Felix Ritter, Sprecher der Feuerwehr Konstanz, zusammen. Dabei gab es auch eine Verletzte, die von der Feuerwehr möglichst schonend geborgen werden musste.

Die Feuerwehr stellte auch einen Sichtschutz auf. | Bild: Feuerwehr Konstanz

Nachdem der Kleinwagen der Frau stabilisiert war, habe man das Dach entfernt, um besser an die Betroffene heranzukommen, teilte Ritter am Nachmittag mit. Der Rettungsdienst übernahm schließlich die Verletzte. Die Feuerwehrleute klemmten zudem die Batterien der beteiligten Autos ab und sicherten die Einsatzstelle ab, bis der Abschleppdienst kam.

Der Verkehr sei wegen einer kurzzeitigen Vollsperrung nach dem Unfall über die Markgrafenstraße abgeleitet worden. Dabei sei es auch zu Stockungen und Staus gekommen, sagte die Polizeisprecherin weiter. Gegen 14 Uhr hatte sich die Lage laut Rosenthal jedoch wieder beruhigt. Nähere Angaben zu dem Unfall machte sie am Freitag nicht mehr.