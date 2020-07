von SK

Wie die Polizei mitteilt, traten zwei unbekannte Männer von hinten an einen 18-Jährigen heran. Einer der Männer bedrohte ihn mit einem auffälligen Messer und forderte ihn auf, Bargeld und Wertgegenstände herauszugeben. Der zweite Unbekannte drückte währenddessen einen schwarzen Schlagstock gegen Kopf und Nacken des 18-Jährigen.

„Mit dem Rucksack des Geschädigten, in dem sich lediglich Kleidung und Schuhe in der Größe 47 sowie kosmetische Erzeugnisse befanden, flüchteten die Täter anschließend“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Die Unbekannten werden folgendermaßen beschrieben

Der Mann, der den 18-Jährigen mit einem Messer bedrohte, soll etwa 1,85 Meter groß, sportlich und schlank sein. Er trug eine Motorradjacke aus Textilstoff und war mit einer Sturmhaube mit Camouflage-Muster maskiert. Das Messer hatte eine breite Klinge mit einer Vertiefung in der Mitte und einen giftgrünen Griff.

Der zweite Täter hatte einen schwarzen Schlagstock bei sich, war etwas breiter und trug eine schwarze Sturmhaube. Personen, die der Polizei Hinweise zu dem Vorfall oder zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz unter der Nummer 07531 995-0 zu melden.