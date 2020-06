Gegen 12.30 Uhr ereignete sich laut Polizei Konstanz der Unfall, an dem zwei Autofahrer beteiligt waren. Nach ersten Erkenntnissen habe eine 89-jährige Frau eine rote Ampel missachtet, so ein Sprecher der Polizei auf Rückfrage. Derzeit blockieren beide Autos die Fahrbahn in Richtung Konstanz auf Höhe der Abzweigung B33/ Byk-Gulden-Straße nahe der Radarfalle.

Bild: Brumm, Benjamin

Ein schwarzer Mercedes liegt auf der Fahrzeugseite, ein zweiter silberfarbener Mercedes wurde auf das Dach gedreht.

Bild: Brumm, Benjamin

Polizeisprecher Herbert Storz erklärt: „Der Fahrer des schwarzen Mercedes kam aus Richtung Westtangente/ Dettingen über die Byk-Gulden-Straße und bog bei grünem Ampelsignal Richtung Reichenaustraße links ab.“ Die ältere Dame sei auf der B33 in Richtung Innenstadt unterwegs gewesen und habe dabei die rote Ampel übersehen, weshalb es zum Zusammenstoß kam.

Die ältere Dame wurde durch die Feuerwehr Konstanz befreit, erklärt deren Pressesprecher Christopher Kutschker am Einsatzort. Zuvor prüften Rettungskräfte den Zustand. „Wir konnten diese dann schonend aus dem Auto befördern“, so Kutschker. Die zweite Person sei bereits vor Eintreffen der ersten Einsatzkräfte aus ihrem Fahrzeug gelangt. Ein Hund musste aus dem schwarzen Mercedes durch die Feuerwehr befreit werden.

Bild: Brumm, Benjamin

Laut Polizeisprecher Herbert Storz wurden beide Unfallbeteiligte zur Untersuchung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Schwere der Verletzungen ist derzeit noch nicht bekannt.

Bild: Brumm, Benjamin

Die B33 ist stadteinwärts im Moment ab der Abzweigung Byk-Gulden-Straße gesperrt, über die auch die Umleitung des Verkehrs in Richtung Konstanz erfolgt.

Bild: Brumm, Benjamin

Der Verkehr stadtauswärts war vorerst ebenfalls von der Straßensperrung betroffen, weil diese Spur von Einsatzfahrzeugen genutzt wurde. Da sich die Bergung der beiden Fahrzeuge sowie die Sicherung der Unfallspuren noch hinziehe, wird laut Polizei insbesondere stadteinwärts noch mit einer längeren Umleitung zu rechnen sein.

Bitte umfahren Sie dieses Gebiet weiträumig, da sich der Verkehr über die Byk-Gulden-Straße bis in die Max-Stromeyer-Straße staut.

Diesen Artikel aktualisieren wir laufend. Mehr dazu in Kürze.