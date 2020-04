Der Kantonspolizei Thurgau ist ein größerer Drogenfund in unmittelbarer Grenznähe zu Konstanz gelungen. Demnach stellten die Schweizer Polizisten mehrere Pakete Kokain sicher, insgesamt drei Kilogramm. Der Wert liege bei rund 300.000 Franken (etwa 280.000 Euro).

Fundort in Wurfweite zur Grenze nach Konstanz

Demnach hatte ein Angehöriger der Militärpolizei im Rahmen von Kontrollen der Eidgenössischen Zollverwaltung am Sonntagvormittag (5. April) in der Wiese im Bereich „Gassa“ in Kreuzlingen einen schwarzen Rucksack gefunden.

Der Fundort liege zwischen dem Fußballplatz Döbeli und der Grenzbachstraße. Laut Matthias Graf, Mediensprecher der Kantonspolizei, befinde sich die Stelle „in Wurfweite zur Landesgrenze nach Konstanz„. Ob der Rucksack tatsächlich über die Grenze geworfen wurde, könne aber nicht gesagt werde. „Das wäre Spekulation“, so Graf. Es werde in dieser Sache aber eng mit der Landespolizei in Deutschland zusammengearbeitet.

Schweizer Polizei sucht nach Zeugen

Bei der Kontrolle des Inhaltes habe der Militärpolizist das in Paketen verpackte Kokain entdeckt. Die Verpackungen sind mit einem Katzensymbol versehen, das an das bekannte Motiv „Hello Kitty“ erinnert. Matthias Graf: „Solche Zeichen sind typische Merkmale, die sich von Händler zu Händler unterscheiden.“

Da der Bereich durch die Schließung der Grenzen verstärkt bestreift werde, wird davon ausgegangen, dass der Rucksack in der Nacht auf Sonntag dort deponiert worden sei.

Aktuell laufen laut Polizei-Sprecher Matthias Graf noch Analysen zur Wirksamkeit der gefundenen Drogen. Die Polizei ruft gleichzeitig Zeugen auf, sich mit Hinweisen bei der Kantonspolizei Thurgau unter +41 (0)58 345 22 22 zu melden.