Oink, Oink, Oink! Da hat der Besitzer wohl „Schwein gehabt“. Sein Tier wurde gefunden und in die Hände der Polizei übergeben. Jetzt suchen die Beamten nach dem Herrchen, wie das Polizeipräsidium Konstanz in einem Posting auf dem sozialen Netzwerk Facebook verkündet.

Dazu schreibt die Pressestelle: „Wer vermisst mich? Mein Name ist Fredo und ich bin 122 cm groß. Ich wurde bereits am Freitag in einer Gaststätte in der Fürstenbergstraße in Konstanz gefunden, wo ich allerdings gar nicht hingehöre.“ Seit gestern halte sich die Tier-Figur nun im Polizeipräsidium in Konstanz auf – und warte darauf, dass seine Besitzer ihn abholen würden.

Bild: Polizeipräsidium Konstanz

Die Verantwortlichen bei der Gaststätte, dem Kolbenfresser, dachten wohl nur: „Mein Schwein pfeift“, als das kleine Tier bei sich im Vorgarten fanden. Wer die Gaststätte kennt, weiß, dass dort so einige spezielle Figuren den Garten zieren. Fredo gehörte bislang jedoch nicht dazu.

In der Tat wunderte sich deshalb das Team von der Gaststätte, wie das Schwein dorthin gekommen war. „Es stand im Biergarten und wir wissen nicht, woher es kommt“, heißt es vonseiten der Belegschaft. „Wir haben dann rumgefragt, aber keiner wusste was.“

Polizei bringt Fredo im Streifenwagen zum Präsidium

Das sei am vergangenen Wochenende gewesen. Dann habe man sich dazu entschlossen, die Behörden einzuschalten. „Sie haben dann bei der Polizei angerufen und eine Streife hat Fredo abgeholt“, gibt Katrin Rosenthal, Polizeisprecherin des Präsidiums, auf SÜDKURIER-Nachfrage an. „Bisher wissen wir noch nicht, wem die Figur gehört“, heißt es außerdem am Dienstagnachmittag.

So oder so ist klar: Wer auch immer Fredo verschleppt hat, sollte wissen: Das ist eine saumäßige Schweinerei! Nicht zuletzt deshalb sucht die Polizei nun auch nach tierischen oder menschlichen Zeugen, die wissen, wo die Figur hingehört oder wer die Besitzer sind. Zeugen, die dazu Hinweise geben können, werden gebeten, sich ans Polizeirevier Konstanz unter 07531 9952222 zu wenden. Wenn Fredo Schwein hat, darf er wieder nach Hause.