Meinung vor 1 Stunde

Schwarzer Peter zugeschoben? Verwaltung will allein entscheiden – Stadtrat soll den Kopf hinhalten

Parkplätze weg, Fahrradständer her, Chill-Oasen her und bald auch noch Verkehrsinseln her und Gehwege verbreitern: Wollen sich die Planer im Rathaus genau dafür einen Blankoscheck holen? Das fragt sich Aurelia Scherrer.