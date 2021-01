Konstanz Nur für Abonnenten vor 53 Minuten

Schüsse in Konstanzer Wettbüro und eine Anklage wegen besonders schweren Raubes – doch vor Gericht bleibt die Frage: Wer sagt die Wahrheit?

Wer war an einem Raub im Juni 2019 beteiligt? Was wurde gestohlen? Und wie hängen die darauffolgenden Ereignisse mit einer Schießerei in einem Wettbüro im November 2019 zusammen? Nach dem ersten Verhandlungstag am Amtsgericht Konstanz wegen eines besonders schweren Raubes stehen mehr Fragen im Raum, als beantwortet werden konnten.