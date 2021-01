Konstanz Nur für Abonnenten vor 55 Minuten

Schritt für Schritt durchs Schulgebäude: Die Sanierung der Geschwister-Scholl-Schule ist in vollem Gang

Bis zum Jahr 2024 sollen die Klassenzimmer fertiggestellt sein. In der Zwischenzeit findet der Unterricht unter anderem in einem Schulraumprovisorium statt. Im Schulhaus erfolgt die Bauausführung etappenweise – und in enger Absprache zwischen Projektleitung, Architekten und Schulleitung.