Alles zum Rosenmontag 2023 in Konstanz

Am Rosenmontag, 20. Februar, haben sich die Narren auf den Weg ins SÜDKURIER-Haupthaus gemacht, um dort der Lokalredaktion einen Besuch abzustatten. Den ganzen Tag gaben sich die Fasnachter die Klinke in die Hand. Wir bedanken uns! Es war uns eine Ehre.

In der Altstadt ist dieser Tag traditionell den kleinen Mäschgerle gewidmet. Am Montagmittag setzte sich der Kinderumzug am Münster in Bewegung. Dann ging es in Richtung Kaiserbrunnen, wo die Blätzlebueben das beliebte Wurstschnappen anboten. Zeitgleich boten die Münsterhexen Spiel und Spaß auf der Marktstätte.

Großer Andrang auf der Marktstätte: Das traditionelle Wurstschnappen am Rosenmontag, 20. Februar, wollten sich viele Konstanzer nicht entgehen lassen. | Bild: Hanser, Oliver

Konstanz So feiern die Mäschgerle in Konstanz die Fasnacht! Alle Bilder vom Wochenende Das könnte Sie auch interessieren

Fasnachtsdienstag 2023: Der Abschied naht!

Am Fasnachtsdienstag, 21. Februar, gab die närrische Zeit noch einmal richtig Vollgas! Beim Kärrelerennen auf der Marktstätte heizten die Nachwuchsrennfahrer über die Rennstrecke. Zu diesem Spaß in der Innenstadt hatte die Laugelegumperzunft eingeladen und die kleinen Mäschgerle hatten jede Menge Freude daran.

Auf der Markstätte hatten Teilnehmer wie Zuschauer am Fasnachtsdienstag, 21. Februar, viel Freude beim Kärrelerennen der Laugelegumperzunft. | Bild: Hanser, Oliver

Am Abend folgte dann der letzte und für die Narren zugleich traurigste Programmpunkt der fünften Jahreszeit: die Fasnachtsverbrennung. Auf dem Stephansplatz war Jammern und Wehklagen zu vernehmen und zahlreiche Zuschauer verabschiedeten sich hier von einer Fasnacht, die tausenden Menschen so viel Spaß bereitet hat.

Das war‘s mit der Fasnacht 2023. Hunderte Besucher kamen nochmals auf dem Stephansplatz zusammen, um die fünfte Jahreszeit zu verabschieden. | Bild: Hanser, Oliver