Diese Situation wünscht sich keiner! Als eine junge Frau in der Nacht zum Sonntag, 14. August, in ihrer Wohnung in der Sigismundstraße erwachte, bemerkte sie, dass sie nicht allein war. Ein Einbrecher machte sich gerade an ihrem Hab und Gut zu schaffen.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, war der unbekannte Täter gegen 2.45 Uhr in das im Erdgeschoss liegende Zimmer gelangt. Als die 25-jährige Bewohnerin den Einbrecher schließlich ansprach, flüchtete der Mann durch das geöffnete Fenster und verschwand in der Dunkelheit.

Wie sah der Täter aus?

Der Unbekannte erbeutete Schmuck, die Schadenshöhe ist jedoch noch nicht bekannt. Zu dem Einbrecher liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: circa 40 Jahre alt und 1,75 Meter groß, normale Statur, Glatze. Bekleidet war der Mann mit einem weißen Pullover und einer kurzen Hose.

Die Polizei bittet Personen, die in der Nacht auf Sonntag gegen 2.45 Uhr Verdächtiges in Bereich der Sigismundstraße in der Konstanzer Altstadt festgestellt haben, sich beim Polizeirevier Konstanz unter der Telefonnummer (07531) 995-0 zu melden. Da am Samstag, 13. August, das Seenachtfest stattgefunden hatte, könnten Besucher zu dieser späten Stunde noch Beobachtungen gemacht oder den Täter bemerkt haben.