Diese Nachricht des Regierungspräsidiums Freiburg (RP) wird einige Auto- und Brummifahrer freuen: Die Bauarbeiten in der Reichenaustraße an der Ortseinfahrt nach Konstanz (B33, Knotenpunkt Reichenaustraße/Fritz-Arnold-Straße/Riedstraße) können zügiger als geplant abgeschlossen werden – und das „trotz teilweise schwierigen Wetterbedingungen“, wie es in der Pressemitteilung heißt.

Die Straße wird deshalb bereits am Montag, 22. März, wieder für den Verkehr freigegeben. Ursprünglich sollten die Arbeiten bis Freitag, 26. März, andauern. Das RP weist jedoch darauf hin, dass noch kleinere Restarbeiten anstehen. Unter anderem müssen die Induktionsschleifen für die Ampelanlage wiederhergestellt werden. Dafür müsse die Reichenaustraße in den kommenden Wochen noch einmal für eine Nacht voll gesperrt werden. Der Termin hierfür wird laut RP noch bekannt gegeben.