Die kulinarische Reise bei der TV-Kochsendung „The Taste“ geht für Mona Hiermaier aus Konstanz auch nach Folge 4 von Staffel 12 weiter. Dabei waren die Aufgabenstellungen dieses Mal ziemlich ausgefallen. Im Teamkochen sollten die Kandidaten mit abgefahrenen Kreationen auf bayerische Art überraschen.

Dazu zog jedes Team ein Motto. Für Team Grün von Mona Hiermaier hieß es „Stamperl in Latex“. Stamperl? Das ist ein kleines Trinkgefäß für Schnaps. Sogleich entgleiste Starkoch und Coach Alex Kumptner das Gesicht. „Das Thema ist unfassbar schwer, ich hoffe, wir beißen uns nicht die Zähne aus“, sagte er. Mona, 24 Jahre, blieb entspannt.

„Ich wurde in Bayern geboren, meine ganze Familie kommt aus Bayern, jetzt muss ich abliefern. Ich versuche, richtig verrückt zu kochen“, sagte die Wahl-Konstanzerin angriffslustig. Sie kredenzte eine Kreation aus Semmelknödel, Speck-Sauerkraut, Portweinsauce und Radieschen. Das Ganze verpackte sie in einer im Ofen gegarten Auberginen-Hülle, die dadurch schwarz wurde. „Sieht doch aus wie Latex“, fand sie.

Auch wenn ihr Coach Alex Kumptner aus Wien nicht Monas Löffel in die Bewertung durch den Gastjuroren schickte, sondern den eines Teamkollegen, war er dennoch mit ihrer Leistung sehr zufrieden. Und dann folgte der Ritterschlag für die Konstanzer Köchin in Teil zwei der Sendung, dem Solokochen.

Die Gastjuroren Markus Stöckle und Elif Oskan wünschen sich von den Kandidaten neue bayerisch-türkische Kreationen. Zur Auswahl stehen Essigbaumblüte, Minze und Granatapfeldicksaft (türkisch) sowie Weißwurst, Bierrettich und Emmentaler. Mit auf dem Bild ist Moderatorin Angelina Kirsch. | Bild: SAT.1/Jens Hartmann

Die Kandidaten sollten aus bayerischen und türkischen Zutaten eine neue Fusion erschaffen. „Das ist genau mein Thema“, jubelte Mona Hiermaier. Schließlich kommt sie aus Bayern, ihr Freund ist Türke, gemeinsam waren sie in Istanbul. So brachte sie einen Teil ihrer Lebensgeschichte auf den Löffel. Nach einer Stunde Koch-Stress richtete sie einen Kebab aus Weißwurst, Brotwürfel, Minze, Tomaten-Paprika-Sauce und Nussbutter an.

„Affengeil! Der Löffel ist Spitzenklasse!“

„Ich bin mir ziemlich sicher, dass das ganz geil geworden ist“, sagte Mona – und behielt Recht. Bei der Blindverkostung überschlugen sich die Juroren mit Komplimenten. „Das ist wirklich ein Brett, aus der Tomate wurde alles rausgeholt, was man rausholen kann“, urteilte Alex Kumptner. Jury-Kollege Frank Rosin ergänzte: „Affengeil! Der Löffel ist Spitzenklasse!“ Und Starkoch Tim Raue fand: „Das ist ein Weltklasselöffel, der Spaß gemacht hat.“

Gespanntes Warten: Wie beurteilen die Juroren wohl die Kreationen der Kandidaten? Mona Hiermaier aus Konstanz (Mitte) hat später allen Grund zum Jubeln. Neben ihr die Teammitglieder Benni Özgöz und Vishi Parameswaran. | Bild: SAT.1/Jens Hartmann

Für die Konstanzerin gab es zur Belohnung zwei weitere goldene Sterne als Auszeichnung, insgesamt hat Mona Hiermaier damit nun drei. „Das war ein schöner Moment!“, schreibt sie dem SÜDKURIER nach der Ausstrahlung. „Es hat mir gezeigt, dass etwas Gutes entstehen kann, wenn das Herz kocht und ich darauf vertraue.“

In der nächsten Folge von „The Taste“ am Mittwoch, 22. November, 20.15 Uhr, auf Sat.1 ist Mona Hiermaier wieder dabei.