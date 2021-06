Unbekannte haben Sonntagnacht Parolen an die Konstanzer Moschee gesprüht. Abdullah Doksanoglu, Vorsitzender des Moscheevereins, meint, dass Sympthisanten der PKK dahinter stecken könnten. Zahide Sarikas, Konstanzer Stadträtin mit kurdischen Wurzeln, ist jedoch besorgt, dass Kurden nun pauschal und zu Unrecht für die Tat verdächtigt werden könnten.

„Gegen türkischen Rassismus“ und „Es lebe die PKK“: Solche und ähnliche Parolen haben Unbekannte Sonntagnacht an die Außenwände der Konstanzer Mevlana-Moschee in der Reichenaustraße geschmiert. Dies berichtete die Polizei am