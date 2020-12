von Jennifer Moog und Marcel Jud

Es ist beschlossen: Ab Samstag gelten in Baden-Württemberg strenge Ausgangsbeschränkungen. Das bedeutet unter anderem, dass zwischen 20 Uhr und 5 Uhr das eigene Zuhause nur dann verlassen werden darf, wenn man dafür einen triftigen Grund hat. Der Ausschank von Alkohol „an Orten mit erhöhtem Publikumsverkehr“ ist ab dann ebenfalls verboten. Der SÜDKURIER hat bei Einzelhändlern, Gastronomen, einem Tankstellenbetreiber und den Stadtwerken gefragt, was das für sie und ihre Kunden bedeutet.

Werden jetzt alle Einzelhandelsläden um 20 Uhr schließen?

Hans Machner will erst einmal abwarten: „Über das Wochenende werden wir die Öffnungszeiten zwischen 6 und 22 Uhr beibehalten. Es kommt ganz drauf an, wie sich das Ganze entwickelt“, sagt der Pächter der Aral-Tankstelle an der Opelstraße im Konstanzer Industriegebiet. Shop und Tankstelle würden normalerweise von morgens bis nachts „in der ganzen Breite“ genutzt, so Machner.

„Dass wir nach 20 Uhr offen haben, ist nicht nur für uns, sondern auch für unsere Kundschaft wichtig. Denn es gibt ja einige, die nicht nur bis 18 Uhr arbeiten wie etwa Pflegekräfte oder Verkäufer.“

Viele Einzelhändler, deren Öffnungszeiten über 20 Uhr hinaus gehen, haben sich dazu entschieden, diese während der Ausgangsbeschränkungen herabzusetzen. So werden alle Rewe-Märkte in Baden-Württemberg ab Samstag bereits um 19.30 Uhr schließen, wie Rewe-Pressesprecher Thomas Bonrath bestätigt. Gleiches gilt für die Toom-Baumärkte, die ebenfalls zum Rewe-Konzern gehören.

Auch Kaufland will seine Filialen künftig ab 20 Uhr schließen. Allerdings erst ab kommendem Montag. Von Sprecherin Alisa Götzinger heißt es: „Aufgrund der Kurzfristigkeit des Beschlusses gehen wir davon aus, dass diese neue Regelung noch nicht allen Kunden in Baden-Württemberg bekannt ist. Am Samstag können unsere Kunden daher ihren Einkauf in Ruhe zu Ende bringen.“ Edeka Baur wollte noch kein Statement abgeben, bevor nicht alles rechtssicher sei, so ein Sprecher.

Auch beim Einkaufszentrum Lago kommt es zu Änderungen, obwohl derzeit unter der Woche Kernöffnungszeiten von 10 bis 19 Uhr gelten. Denn Mieter wie Aldi oder DM hätten an Samstagen bisher bis 22 Uhr geöffnet gehabt, so Lago-Geschäftsleiter Peter Herrmann. Diese werden ebenfalls nur noch bis 20 Uhr geöffnet sein, wenn der Einzelhandel im gesamten Lago schließt.

Das sei ein finanzieller Einschnitt, so Herrmann: „Das Weihnachtsgeschäft ist die wichtigste Zeit im Jahr.“ Und Herrmann geht davon aus, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis der Einzelhandel wieder, wie im Frühjahr, fast komplett schließen muss. Auch Hans Machner von der Aral-Tankstellegeht davon aus, dass es noch vor Weihnachten zu einem zweiten Stillstand kommt.

Welche Auswirkungen haben die Beschränkungen für Apotheken?

Für den Betrieb der Konstanzer Apotheken haben die beschlossenen Beschränkungen keine Auswirkungen, so Daniel Hölzel, Betreiber mehrerer Apotheken in der Region. Die Konstanzer Apotheken hätten in der Regel ohnehin nicht länger als bis 20 Uhr geöffnet. Notfall-Apotheken, die darüber hinaus geöffnet hätten, betreffe die Regelung nicht, so Hölzel weiter. Denn die medizinische Notfallversorgung müsse gewährleistet bleiben.

Alkoholausschank verboten: Was sagt die Gastronomie dazu?

Geringe Auswirkungen durch die neuen Beschränkungen fürchtet Maximilian Hein vom Logan‘s Irish Pub. Der Glühwein-Verkauf mache beim Logan‘s ohnehin nicht viel Umsatz, mehr laufe über das Außer-Haus-Geschäft. „Ich rechne durch die neuen Regelungen mit einem kleinen Umsatzeinbruch“, sagt Hein. Dennoch will er optimistisch bleiben. Denn die Kunden seien bisher meist ohnehin vor 20 Uhr gekommen, um ihr Essen abzuholen. Er hofft, dass das so bleibt.

„Wenn die Gesetzeslage so ist, dann ist der Glühwein halt ausgetrunken“, sagt Konzil-Wirt Manfred Hölzl auf die Frage, was die neuen Regeln für den Glühweinstand auf der Terrasse des Konzils bedeutet. Er und sein Team gingen das Ganze aber ruhig und gelassen an, versichert Hölzl. „Wir müssen jetzt schauen, wie wir das mit dem Abhol- und Lieferservice machen, wenn ab 20 Uhr die strikten Ausgangsbeschränkungen gelten. Denn auch für die Weihnachtstage haben wir bereits viele Vorbestellungen.“