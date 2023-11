Das war ein wirklich schlechter Halloweenscherz. Unbekannte Täter haben laut Polizeipräsidium Konstanz im Zeitraum zwischen Dienstag, 31. Oktober, 17 Uhr, und Mittwoch, 11 Uhr, drei Autos in Wollmatingen beschädigt. Die Unbekannten besprühten einen BMW X3, einen VW Multivan und einen Seat Leon, die in der Mannheimer Straße vor den Hausnummern 65 bis 67 abgestellt waren, mit schwarzer Farbe.

Der Polizeiposten Konstanz-Wollmatingen ermittelt nun wegen der begangenen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise. Die Telefonnummer lautet 07531 942990. Die genaue Schadenshöhe ist noch unklar. Im Herbst 2022 kam es in Konstanz schon in den Stadtteilen Allmannsdorf, Fürstenberg und Petershausen zu ähnlichen Taten.

Radolfzell Plötzlich kracht ein Auto durch die Scheibe: Schreckmoment beim Autohaus Blender Das könnte Sie auch interessieren

In derselben Nacht traf es auch einen Skoda-Besitzer in der Max-Stromeyer-Straße im Industriegebiet. Er hatte seinen Wagen gegen 18 Uhr auf Höhe der Hausnummer 172 abgestellt. Am Mittwochmorgen gegen 7.15 Uhr musste er feststellen, dass die Heckscheibe des Autos mit einem Stein eingeschlagen worden war. Die Reparatur wird ihn mehrere hundert Euro kosten. Zeugenhinweise zu diesem Fall können ans Konstanzer Revier unter der Telefonnummer 07531 9952222 gerichtet werden