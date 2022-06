Es geschah in der Nacht: In Konstanz ist es gegen 1.45 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer 25-jährigen Frau gekommen. Der Ort des Geschehens: Die Max-Stromeyer-Straße, in der Nähe der dortigen Bäckerei und eines Clubs. Die Frau wurde dabei schwer verletzt, der Täter ist flüchtig.

Wie das Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Konstanz in einer Pressemeldung am Donnerstag mitteilt, sei es vor dem Schlag ins Gesicht bereits zu einem Streit und einem Handgemenge zwischen den Beteiligten auf der Tanzfläche des Clubs Grey gekommen sein. Die Beteiligten seien daraufhin von der Security aus der Diskothek verwiesen worden.

Mann schlägt Frau mit der Faust ins Gesicht

Wenig später sei es vor der Bäckerei an der Max-Stromeyer-Straße zu einer erneuten verbalen Auseinandersetzung gekommen. In der Folge habe der noch unbekannte Täter der 25-jährigen Frau mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Das Opfer sei daraufhin zu Boden gegangen und war nur noch bedingt ansprechbar. Sie wurde umgehend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, dort wurde eine schwere Gesichts- und Schädelverletzung diagnostiziert. Lebensgefahr bestehe jedoch nicht.

Laut Augenzeugenberichten befand sich in den Morgenstunden jedoch ein größerer Blutfleck auf dem Boden vor der Bäckerei. Die Kriminalpolizei war wohl bis in in die frühen Morgenstunden vor Ort, um Spuren zu sichern und Zeugen zu befragen.

Nach seinem Angriff auf die Frau flüchtete der Tatverdächtige laut Polizeiangaben zu Fuß in Richtung Oberlohnstraße. Im Rahmen einer ersten Fahndung konnte er nicht sofort ermittelt werden. Mehrere Zeugen hatten den Vorfall jedoch beobachtet. Die Polizei hat die Ermittlungen eingeleitet und sucht nun weitere Zeugen. Personen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier (07531) 995-0 zu melden.

Während die Polizei den obigen Fall aufnahm, sei es laut Thomas Pecher vom Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Konstanz außerdem zu einer weiteren Körperverletzung in unmittelbarer Nähe des Grey gekommen. Dabei wurde ein 18-Jähriger von einem anderen Mann ins Gesicht geschlagen und mit Füßen getreten. Ein 18-jähriger Tatverdächtiger konnte bereits in der Nacht von der Polizei ermittelt werden.