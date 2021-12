Konstanz vor 54 Minuten

Schlafsack-Spenden führen zum Zwist zwischen der Konstanzer SPD und den Klima-Campern von Fridays for Future: „Ihr habt das Privileg, ein Zuhause zu haben“

SPD-Stadträtin Tanja Rebmann, die Jusos und die SPD-Hochschulgruppe bitten um Spenden für Bedürftige. Die Aktivisten von Fridays for Future wollen ebenfalls Hilfe in Form von winterfesten Schlafsäcken – für das Klimacamp am Münster. Daraufhin entbrannte eine Diskussion zwischen beiden Parteien.