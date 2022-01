In der Hafenstraße am Riesenrad hat es eine Schlägerei gegeben. Nach Angaben der Polizei ereignete sie sich am Mittwoch gegen 16.20 Uhr. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen sollen fünf Jugendliche unvermittelt zwei weitere Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren angegriffen haben. Ihnen sei ins Gesicht geschlagen worden und gegen den Oberkörper.

Beamte des Polizeireviers Konstanz konnten bei der sofort eingeleiteten Fahndung drei der mutmaßlich fünf Angreifer in der Innenstadt vorläufig festnehmen. Zu einem späteren Zeitpunkt wurden sie den Eltern übergeben. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt das Polizeirevier Konstanz unter der Telefonnummer (07531) 995-2222 entgegen.