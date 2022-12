Aus vollem Herzen sagt Simone Rommel, die mit ihrer Schwester Christine Odersky-Rommel und ihren beiden Ehemännern den gastronomischen Familienbetrieb Rommel ihrer Eltern in Dettingen weiterführt: „Wir haben uns vor einigen Jahren in der Familie zusammengesetzt und ein Versprechen entwickelt: einfach-stark-familiär. Das Versprechen leben wir noch immer und wollen das auch in Zukunft tun.“

Gemeint damit ist nicht weniger als die Kraft und der starke Zusammenhalt, der innerhalb ihrer eigenen Familie herrscht, weiterzugeben. Und zwar sowohl in ihre Mitarbeiterschaft hinein als auch hinaus zu den Gästen. „Unsere Gäste möchten uns als Familienbetrieb spüren. Diese Rückmeldung erhalten wir immer wieder und freuen uns, dass es uns tatsächlich auch wiederholt gelingt“, erzählt die älteste Tochter. „Wir freuen uns, dass wir nach den mühsamen Jahren aufgrund von Corona und trotz der heutigen Zeit, die voller Ungewissheit und Krisen steckt, endlich wieder den Fokus auf unsere ureigene Rolle als Gastgeber mit Herz und Seele legen können. Wir möchten den Menschen da draußen eine positive Stimmung vermitteln, ihnen Mut geben und Vertrauen in eine stabile Zukunft.“

Ein kleines, aber starkes Signal in Richtung Tradition und Kontinuität ist der Mittagstisch, der nach einem Jahr der Auslagerung in die Trube Stube nun wieder im Landgasthof Kreuz stattfindet. „Ich freue mich wirklich sehr über die vielen altbekannten Gesichter unserer Stammkunden, die uns so viele Jahre die Treue gehalten haben und nun wieder regelmäßig zu unserem Mittagstisch kommen“, plaudert Simone Rommel. Montag, Dienstag, Freitag und Samstag kann man für 15 Euro ein Tagesgericht genießen, das mit einer Suppe startet und mit einem Espresso endet. Wichtig ist Familie Rommel, dass auch hier das Augenmerk auf regionalen Zutaten liegt. „Wir spüren den Wunsch der Menschen nach Stabilität“, erklärt die junge Frau. „Mit dem Mittagstisch bringen wir neben dem kulinarischen Genuss auch unterschiedliche Menschen zusammen. Zusammenhalt, das Gefühl, nicht allein zu sein, das brauchen wir alle heutzutage mehr denn je. Gemeinsames Essen verbindet uns alle untereinander auf einfachste Weise. Deshalb freuen wir uns auf viele alte, aber auch neue Gesichter! Bis bald im Landgasthof Kreuz!“