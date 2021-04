Der Verkehr in Konstanz hatte schon im vergangenen Jahr unter der Sperrung der Schänzlebrücke gelitten. Damals wurden an der erst im Jahr 2007 in Betrieb genommenen Abfahrtrampe in Richtung Singen Hitzeblasen beseitigt. Davor war der Verkehr an den Schadstellen immer von Tempo 60 auf 30 gebremst worden. Die Arbeiten zogen sich bis Mitte September 2020, also sechs Wochen länger als eigentlich geplant.

Nun wird genau diese Stelle wieder zur Baustelle. Das Problem laut Regierungspräsidium in Freiburg: Während der Ausbesserungsarbeiten sind Vertiefungen im Asphalt entstanden. Dass es Mängel gibt, sei schon während der Bauarbeiten festgestellt worden, teilt Heike Spannagel mit, Sprecherin des Regierungspräsidiums.

Mängel wurden während der Bauarbeiten festgestellt

Doch warum kommt es dann erst sieben Monate nach Abschluss der Baustelle zu den Ausbesserungen? Spannagel schreibt: „Die Mängel wurden bereits während der Bauarbeiten festgestellt. Sie mussten jedoch mit Hilfe eines unabhängigen Gutachters geprüft und anschließend bewertet werden. Danach wurde das erforderliche Sanierungskonzept gemeinsam mit der Baufirma beschlossen.“

Im Winter seien die Asphaltarbeiten wegen der niedrigen Temperaturen nicht möglich gewesen. Diese habe man erst im wärmeren Frühjahr anpacken können. Die Behördensprecherin geht davon aus, dass die Sanierung im angegebenen Zeitraum erfolgen könnte. Sie sei aber auch abhängig vom Wetter. Regen könnte einen Strich durch den Zeitplan machen. Genau dieses war im Herbst geschehen.

Die Sanierung der Hitzeschäden gestaltete sich damals als aufwendig. Es wurden verschiedene Schichten abtragen, etwa die Betonbeschichtung, eine Versiegelungsschicht, der Gussasphalt und die rund vier Zentimeter dicke Deckschicht. Die Arbeiten dauerten eineinhalb Monate länger als anfänglich geplant. Das Regenwetter, aber auch die Anforderungen an die Arbeiten führten zu Verzögerungen.

Erste Probleme gab es direkt nach der Freigabe im Jahr 2007

Konstanz musste schließlich auf schweres Gerät warten, das schon für andere Baustellen auf Autobahnen gebucht war. Auch die aktuell anstehenden Arbeiten können bei Regen nicht ausgeführt werden. Wegen der Brücken-Rampen in Richtung Neuwerk gab kurz nach der Freigabe im Jahr 2007 Probleme. Der eingesetzte Hartschaumstoff erwies sich als weniger tragfähig als geplant. Die Rampen mussten auf Garantie des Bauunternehmens neu gebaut werden.

Konstanzer können sich schon mal darauf einstellen, dass bald auch die Gegenfahrbahn, also die Auffahrt in Richtung Schweiz, gesperrt wird. Denn diese wurde bisher noch gar nicht saniert, so die Auskunft des Regierungspräsidiums in Freiburg. Dort seien aber auch Schäden vorhanden. Die Planungen für die Sanierung liefen, teilt Heike Spannagel mit. „Wann diese ausgeführt wird, steht noch nicht fest.“