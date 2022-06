Rund 15.000 Euro Blechschaden sind die Folge einer Unfallflucht, die ein Autofahrer am Samstag gegen 15.30 Uhr auf dem Parkplatz des Obi in der Carl-Benz-Straße begangen hat. Der Unfallverursacher fuhr nach Angaben der Polizei vermutlich beim Rückwärtsfahren gegen einen geparkten Maserati Grantourismo SCC und flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Bei dem Unfallverursacher soll es sich um einen dunklen Audi S4 oder A5 mit Schweizer Zulassung handeln. Dieser müsste einen Schaden im Heckbereich aufweisen. Hinweise zum Unfallverursacher bitte an das Polizeirevier Konstanz (Tel. 07531 995-0).