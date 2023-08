Daten-Story Veröffentlicht am 10. August 2023

In manchen Bereichen in Konstanz ist es bei Hitze so heiß, dass die Orte kaum noch auskühlen. Wo diese Hitzeinseln liegen, zeigen die Satellitenaufnahmen der Nasa, die der SÜDKURIER ausgewertet hat.

Im Industriegebiet ist es in Konstanz bedeutend heißer als zum Beispiel in Petershausen. Das zeigt eine Auswertung von Nasa-Satellitendaten. | Bild: Hanser, Oliver