Das beliebte Kinderplatschbecken im größten Konstanzer Strandbad wird durch ein neues Angebot für die kleinen Gäste ersetzt. Die Arbeiten dazu laufen bereits seit einigen Monaten. Nun teilt die Bädergesellschaft Konstanz (BGK) mit, wann die Kinder denn endlich im Matsch spielen können. Bei den Arbeiten befinde man sich in den letzten Zügen.

„Im Strandbad Horn wird der neue Sand- und Matschplatz zur Saison fertig“, so die Bädergesellschaft. Diese beginnt in den fünf Strandbädern der Gesellschaft am Pfingstsamstag, 27. Mai. Dabei hat der neue Spielplatz einiges zu bieten: Er beinhaltet einen Bachlauf, mehrere Spielgeräte, verschiedene Wasserrinnen, einen Wasserspender, ein Wasserrad und zwei Kurbelpumpen. Ein ähnliches Konzept wurde bereits im Strandbad Litzelstetten umgesetzt.

Marodes Planschbecken ist nun Geschichte

Die Konstanzer Bädergesellschaft sieht in diesem Schritt eine Investition in eine zeitgemäße Anlagen. Denn das alte Planschbecken sei in die Jahre gekommen, die Technik marode und der Spielwert gering. Gleichzeitig verschlinge es jedoch vergleichsweise viel Energie – und damit Kosten – und müsse regelmäßig kontrolliert werden.

Eine Sanierung wäre ebenfalls sehr kostenintensiv gewesen. In den vergangenen Jahren konnte das Planschbecken ohnehin nicht mehr genutzt werden. Denn wegen der Corona-Pandemie und den dazugehörenden Maßnahmen wurde kein Wasser mehr in das Bassin eingelassen.

Doch auch den neuen Sand- und Matschspielplatz lässt sich die BGK einiges kosten: Die Gesellschaft investiert laut eigenen Angaben in den Bau rund 140.000 Euro. Jedoch sei dieser im Unterhalt deutlich kostengünstiger, weil dafür keine Wasseraufbereitung nötig sei, wie noch beim alten Planschbecken. Die Matschplätze werden mit Frischwasser gespeist, dafür ist keine aufwändige Technik nötig. Auch der Betreuungsaufwand für das Badepersonal sei minimal.