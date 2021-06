Konstanz vor 2 Stunden

Rund 3000 Feierwütige treffen sich am Schänzle: Polizei räumt den Bereich nach Mitternacht und wird beschimpft und beleidigt

Am Wochenende haben sich tausende Menschen über soziale Netzwerke zum Feiern an der Schänzlebrücke verabredet. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, habe die Masse an Personen, die zum Rheinufer kam, sie zuerst „überrascht“. Als Samstagnacht dann der Bereich geräumt wurde, sei es zu Pöbeleien durch die alkoholisierten Feierwütigen gekommen.