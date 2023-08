So leicht lässt er sich nicht übers Ohr hauen: Ein 87-jähriger Mann aus Konstanz hat die Machenschaften einer Betrügerbande durchschaut und mit Hilfe der Polizei eine Mittäterin überführt. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium Konstanz am Mittwoch in einer gemeinsamen Pressenotiz mit.

Alles begann mit einem Anruf am Montagmittag. Darin warnte ein angeblicher Bankmitarbeiter den Rentner, dass es auf seinem Konto verdächtige Abhebungen gegeben habe. Vorsichtshalber solle er sich das Geld lieber ausbezahlen lassen und es auf diese Weise in Sicherheit bringen.

Laut Angaben der Polizei konnten die Betrüger den Senior im Verlauf des Telefonats davon überzeugen, mehrere tausend Euro Bargeld abzuheben und in einem Umschlag in der Nähe seiner Wohnanschrift abzulegen. Dort solle das Geld, so die Täter, dann von einem Bankmitarbeiter abgeholt und sicher verwahrt werden.

Dass an der Sache etwas faul ist, realisierte der Rentner aber am nächsten Tag, als die Betrüger ihn wieder anriefen. Sie empfahlen ihm erneut, Geld von seinem Konto abzuheben. Das machte den 87-Jährigen so misstrauisch, dass er sich dazu entschloss, die Polizei zu informieren.

Wenig später, am Dienstagmittag, konnte die Kriminalpolizei einen der Übeltäter fassen – beziehungsweise eine Übeltäterin: Denn ein 15-jähriges Mädchen hatte den von dem Rentner deponierten Umschlag an vereinbarter Stelle abgeholt. Welche Bande mit der Täterin in Verbindung gebracht werden kann, versucht die Polizei nun herauszufinden. Die Ermittlungen dazu dauerten an, heißt es in der Pressemitteilung.