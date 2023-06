Ein Unfall ereignete sich am Donnerstagvormittag, 22. Juni, auf der Fritz-Arnold-Straße im Konstanzer Industriegebiet. Laut einer Pressenotiz des Polizeipräsidiums Konstanz fuhr dabei ein 58-Jähriger mit einem BMW in Richtung Reichenaustraße. Auf Höhe einer Autowerkstatt bog der Mann nach rechts in die Hofeinfahrt ab. Kurz darauf setzte er jedoch wieder zurück auf die Straße.

Bei diesem Manöver stieß er mit dem Smart einer 55-jährigen Frau zusammen, die ebenfalls in Richtung Reichenaustraße unterwegs war. Warum der Unfallverursacher plötzlich aus der Hofeinfahrt wieder auf die Straße zurückfuhr, bleibt zunächst offen.

Die Smartfahrerin wurde bei dem Zusammenstoß verletzt. Laut dem Polizeibericht brachte ein Rettungswagen sie zur Versorgung ins Krankenhaus. Durch den Aufprall verkeilten sich die beiden Autos, an denen ein Blechschaden in Höhe von rund 13.000 Euro entstand. Laut Pressebericht bedeutet das den wirtschaftlichen Totalschaden beider Fahrzeuge.