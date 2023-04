Konstanz vor 25 Minuten Rückstau an der Ampel – Rollerfahrerin kann nicht mehr rechtzeitig bremsen Die 59-Jährige sieht die haltenden Fahrzeuge vor ihr zu spät und fährt einem Golf ins Heck und stürzt auf die Straße. Die Ausfahrt endet für sie schwer verletzt im Krankenhaus.

Rückstau an der Ampel – an der Kreuzung Wollmatinger-/Fürstenbergstraße und Oberlohnstraße keine Seltenheit. Am Montagnachmittag kam es hier zu einem Unfall. | Bild: Oliver Hanser