Eine Autofahrer hat am Mittwoch, 20. September, ein Kind an der Schwaketenstraße angefahren und ist danach geflüchtet. Über den Vorfall berichtet das Polizeipräsidium Konstanz in einer Pressemitteilung. Die Beamten suchen nun Zeugen.

Dabei sei am Mittwochmorgen gegen 7.45 Uhr ein 12-jähriger Radfahrer im Bereich der Einmündung Schwaktenstraße/Benedikt-Bauer-Straße unterwegs gewesen. Der Junge war laut der Meldung auf dem Radstreifen der Schwaketenstraße in Richtung Radolfzeller Straße unterwegs und passierte dabei die Einmündung der Benedikt-Bauer-Straße, um auf dem gemeinsamen Rad- und Gehweg weiterzufahren.

„Ein an der Einmündung wartender, unbekannter Autofahrer fuhr zu früh an und touchierte das Fahrrad am Hinterrad“, heißt es weiter in der Meldung. „Durch die Kollision stürzte der 12-Jährige und verletzte sich hierbei leicht.“

Das interessierte den Fahrer des Fahrzeugs allerdings nicht. Ohne sich um den Unfall oder den Verletzten zu kümmern, fuhr der Unbekannte in der Folge weiter. An dem Rad des Jungen entstand ein Schaden von 100 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen und bittet Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sonst Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, sich unter 07531 942993 zu melden.