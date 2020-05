Die Vorgaben des Kultusministeriums sind nicht gerade konkret: „Unser Ziel ist, dass alle Schüler in allen Schularten und Jahrgangsstufen in diesem Schuljahr zumindest zeitweise Präsenzunterricht erhalten, um auch eine bessere Verknüpfung mit den Fernlernangeboten zu ermöglichen – allerdings immer unter dem Vorbehalt, dass dies im Sinne des Infektionsschutzes möglich ist“, schreibt Ministerin Susanne Eisenmann (CDU) unter anderem.

Lösungen müssen zu den Schulen passen

Zumindest ist die Ministerin in ihrem neuesten Brief davon abgekommen, jedem Schüler mindestens zwei Wochen Präsenzunterricht zu versprechen. Die Konstanzer Schulen sind nun gefragt und müssen Lösungen finden, die sich den jeweiligen Rahmenbedingungen anpassen müssen. „Die Voraussetzungen sind von Schule zu Schule anders“, erklärt Hanna Schönfeld, Direktorin des Ellenrieder Gymnasiums.

Freut sich, bald wieder mehr Schüler begrüßen zu können: Hanna Schönfeld, Rektorin am Ellenrieder. | Bild: Schlüter, Kirsten

Die Geschwister-Scholl-Schule oder die Gemeinschaftsschule Gebhard hätten mehrere Schularten unter einem Dach, das Heinrich-Suso-Gymnasium die schlechtesten räumlichen Gegebenheiten oder das Humboldt die beste Personallage. „Wir am Ellenrieder versuchen, auch die Sporthalle mit einzubeziehen. Wir müssen viele Klassen dritteln, um den Mindestabstand einhalten zu können. Wir bräuchten also theoretisch drei Lehrer pro Klasse und müssen parallel dazu das Homeschooling aufrechterhalten. Eine Mammutaufgabe“, sagt Schönfeld.

„Wir wohnen quasi in der Schule“

Sie als Schulleiterin sei an allen Ecken beschäftigt und muss wie ihre Kollegen die Quadratur des Kreises verwirklichen: „Schüler, Eltern, Lehrer – alle wollen verständlicherweise wissen, wie es weitergeht“, sagt Schönfeld. „Wir arbeiten auf Hochtouren und wohnen quasi in der Schule, damit wir das schaffen.“

Schulregeln in Zeiten von Corona Die Theodor-Heuss-Realschule hat ihren Schülern folgende Regeln an die Hand gegeben. Schulleiter Frank Raddatz hat sie dem SÜDKURIER zur Verfügung gestellt:

1. Alle Schülerinnen und Schülern raten wir dringend öffentliche Verkehrsmittel, wo immer möglich, zu meiden und mit dem Fahrrad zur Schule zu kommen. Dennoch hat jeder Schüler seine persönliche Mund-/Nasenmaske dabei.

2. Im Schulhof gilt die Abstandsregelung von 1,5 Metern sowie Maskenpflicht. Treffpunkt vor dem Unterricht ist die markierte Fläche auf dem Schulhof, von dort wird die Gruppe von der Lehrkraft abgeholt. Selbstständiges Betreten des Schulgebäudes ist nicht möglich. Bitte unbedingt pünktlich sein; verspätete Schüler können nicht mehr berücksichtigt werden. Die Lehrkraft begleitet die Gruppe bis zu ihren Arbeitsplätzen im Klassen-zimmer. Dort verwendet der Schüler den ( und nur den ) nummerierten Tisch entsprechend seiner Nummer in der Gruppe. Tausche sind nicht möglich. Am Arbeitstisch kann (muss aber nicht) die Maske abgenommen werden.

3. Toilettenbesuche können nur einzeln erfolgen, die Toilettenaufsicht überwacht das. Es ist nur die Toilette im OG I verfügbar.

4. Bei Unterrichtsende ist kein selbstständiges Verlassen des Schulgebäudes möglich. Die Lehrkraft des letzten Unterrichtsblocks begleitet die Schüler-gruppe zur straßenseitigen Ausgangstür (und nur zu dieser!). Für den Weg vom Arbeitstisch bis zur Tür herrscht wieder Maskenpflicht.

5. Die Schülergruppe nimmt zügig den Nachhauseweg auf und bildet keine Plaudergrüppchen.

6. Wir bitten euch, so oft wie nur möglich die Hände zu waschen und dabei die empfohlene Waschzeit einzuhalten! Husten und Niesen in der maskenfreien Zeit bitte ausschließlich in die Armbeuge. Bitte geht achtsam mit anderen um und vermeidet jedes Risiko von Ansteckung!

7. Partner- und Gruppenarbeit ist nicht möglich.

8. Pausen finden zeitversetzt über die Gruppen ausschließlich im Klassen-zimmer statt, die Lehrkraft verlässt den Raum dabei nicht. Wer von seinem Tisch aufsteht, muss die Maske wieder tragen. Es gibt keinen Pausen-verkauf, bitte versorgt euch selbst mit Getränken und Vesper!

Das plant das Theo

Frank Raddatz. | Bild: Oliver Hanser

Die Schüler, die in diesem Jahr ihre Abschlussprüfungen schreiben, sind bereits wieder in den Schulen unter strengen Hygienevorschriften. Nach den Pfingstferien, also ab dem 15. Juni, sollen auch die anderen Klassen wieder Präsenzunterricht erhalten. Die Schulleiter haben verschiedene rollierende Modelle erarbeitet. „In den Kernfächern könnten im Zwei-Wochen-Rhythmus einzelne Klassen drei bis vier Unterricht haben“, erklärt Frank Raddatz, Rektor der Theodor-Heuss-Realschule.

Die Gymnasien bündeln die Klassenstufen

Jürgen Kaz. | Bild: Oliver Hanser

Die Gymnasien überlegen, jeweils zwei Klassenstufen wochenweise in den Klassenzimmern zu unterrichten, dieses Modell ist auch im Zwei-Wochen-Rhythmus möglich. „Wichtig ist das soziale Erlebnis für die Schüler“, sagt Jürgen Kaz, Rektor des Alexander-von-Humboldt Gymnasiums, und: „Die Zeit bis zu den Sommerferien müssen wir mit Elternbeteiligung generalstabsmäßig organisieren.“

Das sagt die Elternvertreterin

Johanna Vogt. | Bild: privat

Johanna Vogt vom Gesamtelternbeirat freut sich über das Engagement der Konstanzer Schulen, kritisiert aber das Ministerium: „Wir erkennen kein Konzept, die Vorgaben sind unklar. Wir Eltern werden nicht einbezogen. Mit jeder Woche wird es dramatischer.“

Feste und Ausflüge fallen aus

Das Ministerium stellt den Schulen die Gestaltung der letzten drei Tage vor den Sommerferien frei. Fest steht auf jeden Fall: Sportfeste oder Ausflüge, die traditionell das Schuljahr beenden, wird es 2020 nicht geben.