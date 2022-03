Die Kreativabteilung der Marketing und Tourismus Konstanz GmbH darf getrost zu den Verlierern der Corona-Pandemie gezählt werden. Da entwickelt sie eine fantasievolle, handwerklich gut gemachte Innenstadt-Dekoration mit der originellen Idee: Blumen-Bälle in luftiger Höhe aufzuhängen.

Und dann kam die Corona-Pandemie und einige Betrachter fühlten sich durch die Blumenbälle an Darstellungen des Coronavirus erinnert. Jetzt ist die Blumenball-Deko wieder da – und sogar ausgiebiger als bei der Premiere von vor einem Jahr.

Konstanz Bunter Blumenball in der Konstanzer Rosgartenstraße ist erst spurlos verschwunden – und plötzlich wieder am alten Platz Das könnte Sie auch interessieren

„Aufgrund der großen Beliebtheit mit doppelt so vielen Blumen-Bällen und auf weitere Orte ausgeweitet, wie die Marktstätte und Niederburg“, wie die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung zur Aktion „Konstanz blüht auf“ erklärt. Die floralen Bälle haben einen Durchmesser von bis zu einem Meter. Ebenfalls neu ist, dass sie nun auch Straßenlaternen zieren.

Auch Regenschirme zieren wieder die Altstadt

In anderen Zeiten dürfte die Blumenball-Deko ohne Weiteres als lebendiger Blickfang durchgehen. Aber derzeit ist Pandemie, und so mancher fühlt sich beim Anblick der floralen Kunstwerke an Coronaviren erinnert, deren Abbildungen man oft sieht: rund und mit kleinen Stacheln.

Letztere erscheinen vor allem dann vor dem geistigen Auge, wenn bei den Blumen-Bällen einzelne Blüten und Stengel etwas herausragen. Bei der Premiere der Stadtdekoration vor einem Jahr gab es denn auch Spötter, die in Internet-Kommentaren die Ähnlichkeit zu Corona-Viren betonten.

Konstanz Gewinn trotz Pandemie: Wie die MTK das geschafft hat und warum aus dem Konstanzer Gemeinderat dennoch Kritik an ihr geübt wird Das könnte Sie auch interessieren

Die Stadt-Dekorateure bringen derzeit noch eine weitere Neuauflage: die bunten Regenschirme, die ebenfalls in luftiger Höhe über Straßenzügen hängen. Die Hussenstraße und die Wessenbergstraße erhalten Schirme in blau, gelb, orange, pink und grün. Insgesamt gibt es rund 90 Blumen-Bälle und mehr als 200 Regenschirme, bis Ende Oktober soll der Straßenschmuck präsent sein.

Die Blumen-Bälle schmücken die Kanzlei- und Rosgartenstraße, hinzu kommen 33 Exemplare auf der Marktstätte und mehr als 20 in der Niederburg. Sie sollen, wie es von der Stadt heißt, zusätzlich Farbe in die Innenstadt bringen und als Fotomotiv dienen.