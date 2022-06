Unbekannte Taschendiebe haben von Samstagabend bis Montagnacht gleich dreimal erfolgreich Beute in Konstanz gemacht. Das teilte die Polizei in einem Pressebericht mit. Am Samstag, 4. Juni, gegen Mitternacht wurde zunächst im Stadtgarten der Rucksack einer 54-jährigen Frau entwendet. Darin befanden sich neben einem Handy ein Geldbeutel mit Bargeld und diverse persönliche Dokumente.

In der Nacht zum Pfingstmontag, 6. Juni, gegen 2 Uhr sprach ein Täter einen Mann im Bereich des Seerheins an und fragte nach Zigaretten. Als der angesprochene 59-Jährige verneinte und weiterlief, folgte ihm der Unbekannte, stahl den Geldbeutel aus der hinteren Hosentasche des Mannes und rannte weg.

Zu einem dritten Taschendiebstahl kam es schließlich am Montagabend, 6. Juni, auf einer Parkbank am Bodanplatz. Hier griff ein Dieb in den neben einer 60-jährigen Frau auf dem Boden stehenden Rucksack und erbeutete deren Geldbeutel samt Bargeld und Ausweispapieren.

Mehrere Diebstähle bereits Ende Mai

Erst Ende Mai hatte es in Konstanz und auf der Reichenau innerhalb eines Tages drei Taschendiebstähle in Lokalen gegeben. Die Unbekannten stahlen am 27. Mai in einem Restaurant auf der Hermannus-Contractus-Straße auf der Reichenau ein Smartphone und einen Gelbeutel mit mehreren hundert Euro Bargeld aus einem Rucksack, der über einer Stuhllehne hing.

Außerdem klauten Diebe am gleichen Tag in einem Konstanzer Restaurant an der Bodanstraße aus einer Handtasche ein Handy und einen Geldbeutel. Zum dritten Taschendiebstahl kam es am 27. Mai in einer Lokalität auf der Konzilstraße. Dort stahlen die Täter gleich die ganze Handtasche samt Inhalt.

Polizeisprecherin Katrin Rosenthal rät, Taschen und Rucksäcke mit Wertsachen darin nie unbeaufsichtigt zu lassen. Am sichersten sei es, Wertsachen vorne am Körper zu tragen, sodass Dritte keinen Zugriff darauf haben können. Tipps, um sich gegen Taschendiebe zu schützen, finde man auf den Internetseiten der Polizei.