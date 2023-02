Weiß, Grün und Braun – nach diesen Farben wird Altglas getrennt. Dabei halte sich das Gerücht in Konstanz hartnäckig, die Trennung nach Farben wäre umsonst. Das jedenfalls schreiben die Entsorgungsbetriebe Konstanz (EBK) in einer Pressemitteilung. Schließlich würden die Container in einen Laster entleert und die Farben somit wieder gemischt, so der Glaube.

Das sei schlichtweg falsch, so die EBK. In den Lastern der Entsorgungsbetriebe bleibe das Altglas nämlich klar voneinander getrennt. Der Aufbau besitze Trennwände, sodass die verschiedenen Glasfarben nicht miteinander vermengt werden. Einmal im richtigen Container entsorgt, bleibe das Altglas also farblich stets getrennt.

Nach Farben sortieren ist wichtig

Die farbliche Sortierung sei wichtig für das Recycling: Glas lasse sich ohne Qualitätsverlust einschmelzen und neu verarbeiten. Voraussetzung sei die farbliche Trennung: Das weiße Glas, also transparente Flaschen- und Verpackungsglas, vertrage am wenigsten Fehlwürfe.

Während eine einzige grüne Flasche in 500 Kilogramm Weißglas einen Farbstich gebe, könnten im eingeschmolzenen grünen Glas bis zu 15 Prozent andere Farben vorhanden sein. Daraus folgt: Blaues, rotes oder andersfarbiges Glas, das nicht eindeutig den Glasfarben Weiß oder Braun zugeordnet werden kann, ist im Container für Grünglas richtig entsorgt.

Doch da stellt sich noch eine weitere Frage – nämlich: Wohin gehören die Deckel? Sie dürfen mit in die Altglas-Container. Idealerweise werden sie bereits zu Hause abgeschraubt und im Gelben Sack entsorgt. Sind sie aber noch auf der Flasche oder dem Tiegel, sei das kein Problem. Das Altglas könne mit Verschluss und Deckel im Container entsorgt werden. Die Deckel würden bei der Altglasaufbereitung nicht stören.

Was den Wiederverwertungsprozess dagegen massiv störe, seien Steingut und Porzellan. Aber auch sogenanntes Flachglas oder Trinkgläser dürften nicht in die Altglascontainer geworfen werden. Steingut, Porzellan und Flachglas werden stattdessen auf den EBK-Wertstoffhöfen gesammelt.