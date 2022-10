Unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen Donnerstagnachmittag, 6. Oktober, 16 Uhr, und Freitagmorgen, 8 Uhr, einen Baum auf dem Gelände der Grundschule Sonnenhalde am Höhenweg beschädigt.

Wie das Polizeipräsidium Konstanz vier Tage später mitteilte, entfernten die Unbekannten an einer im Bereich des Spielplatzes in Petershausen-Ost stehenden Riesenthuja an mehreren Stellen die Rinde. Die Höhe des dadurch verursachten Schadens an dem auch Riesen-Lebensbaum genannten Gewächs ist noch nicht bekannt.

Ob der Baum überlebt, hängt von der Tiefe der Schnitte ab. Solange das unter der Rinde liegende Kambium intakt ist, das für das Wachstum des Baumes sorgt, sind die Aussichten gut. Wurde es jedoch rings um den Baum durchschnitten oder gar komplett abgeschabt, so kann sich kein neues Gewebe mehr bilden.

Auch die Leitungsbahnen für Wasser und Nährstoffe von den Wurzeln in die Blätter werden so nicht mehr erneuert. Im Laufe der Zeit stirbt der Baum ab. Das scheint hier der Fall zu sein.

Die Schäden sind großflächig und tief. | Bild: Oliver Hanser

In diesem Jahr gab es bereits mehrere Fälle mutwilliger Beschädigung von Bäumen. So schnitten Unbekannte im Hockgraben große Rindenstücke aus drei Linden. In Dingelsdorf wurden Birken in der Birkenallee gehäutet. Personen, die Hinweise auf die unbekannten Täter geben können, können sich an das Polizeirevier Konstanz wenden. Die Telefonnummer lautet: (07531) 995-2222.