Um kurz vor 13 Uhr lässt lautes Dröhnen die Konstanzer nach oben blicken. Ein leuchtend roter Hubschrauber bahnt sich am Mittwoch, 16. August, den Weg Richtung Flugplatz – vermeintlich. Denn der Pilot lenkt seine Maschine leicht nach rechts und somit in Richtung Finanzamt. Dahinter – auf Höhe der Byk-Gulden-Straße – setzt er zur Landung an.

Über dem Heckrotor ist auf dem roten Grund ein weißes Kreuz zu erkennen. Damit ist klar: Es handelt sich um die Schweizerische Rettungsflugwacht (kurz: Rega). Weitere Helfer, darunter Polizei und Notarzt, sind zu diesem Zeitpunkt bereits in der Lilienthalstraße. Dort hat es in einem lebensmittelverarbeitendem Betrieb laut Polizeiangaben einen Arbeitsunfall gegeben.

Rega und Einsatzkräfte sind vor Ort Video: Maike Stork

Dabei wurde ein Mitarbeiter verletzt. Er wird zur weiteren Versorgung mit der Rega nach Zürich in eine Spezialklinik für Verbrennungen geflogen, teilt Katrin Rosenthal von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Konstanz mit. Mehr Informationen zum Einsatz lagen zunächst nicht vor.

Die Rega hilft immer wieder in Konstanz

Warum ist der Hubschrauber nicht auf dem nahegelegenen Flugplatz gelandet? Polizeisprecher Dieter Popp erklärt dazu, dass im Fall der Fälle das Prinzip der kurzen Wege gilt. Popp dazu: „Der Rettungshubschrauber landet genau dort, wo er gebraucht wird.“ Es muss schnell gehen. Das war beispielsweise auch im Mai 2022 der Fall, als ein Helikopter mitten auf der Wollmatinger Straße – einer Konstanzer Verkehrsader – landete, um einen Schwerverletzten in eine Klinik zu bringen.

Immer wieder hilft die Rega auch im nahegelegenen Konstanz aus. So auch als im Februar 2023 als ein 19-Jähriger schwerste Kopfverletzungen in Wollmatingen erlitt. Zuvor hatte ein 16-Jähriger auf der Flucht vor der Polizei die Kontrolle über den von ihm gefahrenen Audi verloren. Beide Männer waren bei dem Unfall verletzt worden, der Beifahrer schwebte zeitweise in Lebensgefahr.

In einer Bilanz der Schweizerischen Rettungsflugwacht, die vor der Corona-Pandemie veröffentlicht wurde, heißt es: Die Hilfe aus der Luft habe im Jahr 2018 mehr als 1000 Mal abgehoben – und die Hälfte dieser Flüge gingen aus der Schweiz in Richtung Südbaden.