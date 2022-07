Konstanz bietet Hungrigen und Feinschmeckern eine große Auswahl an Restaurants, Gaststätten, Bistros und Cafés. Tripadvisor listet 248 Möglichkeiten auf, essen zu gehen. Andere Quellen gehen sogar von bis zu 500 Gastronomiebetrieben in der Stadt aus.

Liebhaber der Haute Cuisine finden in Konstanz gleich mehrere Restaurants und auch Fans von exotischen Speisen, veganer oder vegetarischer Ernährung, von Grillspezialitäten oder Burgern werden fündig. Wir listen Ihnen die Sterne-Restaurants und die besten Restaurants in der Innenstadt von Konstanz sowie Restaurants der internationalen Küche auf.

Restaurants in Konstanz: Genuss am und vom Bodensee

Die direkte Lage am Bodensee wirkt sich natürlich auf die Speisekarte der Gastronomie vor Ort aus. Einige Restaurants haben sich auf den Fang aus dem See spezialisiert und bieten fangfrische Felchen, Hechte, Forellen oder Karpfen an. Im Fischhaus am Fährhafen, den Anglerstuben, Georg‘s Fischerhütte und vielen weiteren Restaurants in Konstanz kommen Fischliebhaber voll auf ihre Kosten.

Wer es edel mag, geht ins Gourmetrestaurant Ophelia, das im Jugendstil-Hotel Riva an der Seestraße liegt. Dirk Hoberg, der Zwei-Sterne-Koch des Restaurants, beglückt Anhänger der Haute Cuisine.

Das San Martino von Küchenchef Jochen Fecht kann ebenfalls einen Michelin-Stern vorweisen. An Edel-Restaurants herrscht in Konstanz kein Mangel, Genießer kommen auf ihre Kosten.

Der Berliner Koch Tim Raue hat in Konstanz mit der Brasserie Colette einen Genießer-Tempel eröffnet.

Gehobene Küche und Sterne-Restaurants in Konstanz

Ganze sechs Restaurants empfiehlt der Guide Michelin in Konstanz, darunter zwei mit Sternen – das Ophelia und das San Martino Gourmet. Wir stellen Ihnen die Restaurants und deren Küche kurz vor.

Ophelia: 2 Michelin Sterne

Guide Michelin: “Eine Spitzenküche – einen Umweg wert!“

Küche: französisch-kreativ, klassische Küche

Küchenchef: Dirk Hoberg

Anfahrt: Seestraße 25, 78464 Konstanz

Preise: 190-240 Euro

Reservierungen: 07531 363090

www.restaurant-ophelia.de

Der am höchsten dekorierte Küchenchef in Konstanz: Zwei Sterne-Koch Dirk Hoberg vom „Ophelia“. | Bild: Oliver Hanser

San Martino – Gourmet: 1 Michelin Stern

Guide Michelin: “Eine Küche voller Finesse – einen Stopp wert!“

Küche: französisch-kreativ

Preise: 146-182 Euro

Anfahrt: Bruderturmgasse 3, 78462 Konstanz

Reservierungen: 07531 2845678

https://san-martino.net

San Martino – Restaurant

Guide Michelin: “Auch in der Bistro-Variante der “San Martino“-Gastronomie isst man durchaus mit Niveau.“

Küche: international

Preise: 18-84 Euro

Anfahrt: Bruderturmgasse 3, 78462 Konstanz

Reservierungen: 07531 2845678

https://san-martino.net

Brasserie Colette Tim Raue

Guide Michelin: “Ganz im Stil einer französischen Brasserie kommt sowohl die Atmosphäre aus auch die Küche daher“.

Küche: französisch

Preise: 69 Euro

Anfahrt: Brotlaube 2A, 78462 Konstanz

Reservierungen: 07531 1285100

www.brasseriecolette.de

RIVA

Guide Michelin: “Besonders toll ist die Terrasse mit Seeblick!“

Küche: international, klassische Küche

Anfahrt: Seestraße 25, 87464 Konstanz

Preise: 97 Euro

Reservierungen: 07531 363090

www.hotel-riva.de

In der Villa an der Seestraße ist heute das Hotel „Riva“. Früher (Eröffnung in den 50er-Jahren) war dort das Hotel „Haus Margarete“ von Hubert und Margarete Hölzl untergebracht. | Bild: Hanser, Oliver

Papageno zur Schweizer Grenze

Guide Michelin: “Einen Steinwurf vom kleinen Grenzübergang Tägerwilen entfernt bietet Patrick Stier klassische Küche mit mediterranem Einfluss.“

Küche: klassische Küche, mediterran

Preise: 50-157 Euro

Anfahrt: Gottlieber Straße 64, 78462 Konstanz

Reservierung: 07531 368660

www.restaurant-papageno.net

Die 10 besten Restaurants in Konstanz: mittlere Preiskategorie

Auch in der mittleren Preiskategorie ist die Auswahl an guten Restaurants, Bistros und Bars umfangreich. Wir stellen Ihnen die 10 besten Restaurants nach den Bewertungen bei Tripadvisor in Konstanz vor.

Meera Restaurant

Küche: indisch, asiatisch, thailändisch

Anfahrt: Friedrichstraße 32, 78464 Konstanz

Reservierungen: 07531 3692786

https://meera-restaurant-konstanz.de

Restaurant Anglerstuben

Küche: deutsch, europäisch

Anfahrt: Reichenaustraße 51, 78467 Konstanz

Reservierungen: 07531 8180487

https://anglerstuben.com/

Sushi-Bar Tatsumi

Küche: japanisch, Meeresfrüchte

Anfahrt: Wollmatinger Str. 70, 78467 Konstanz

Reservierungen: 07531 3621009

www.sushibartatsumi.de

Sitara

Küche: indisch, asiatisch

Anfahrt: Paradiesstr. 7, 78462 Konstanz

Reservierungen: 07531 9189941

www.sitara-restaurant.de

Tamaras Weinstube – Zum Guten Hirten

Küche: deutsch, europäisch

Anfahrt: Zollernstraße 6-8, 78462 Konstanz

Reservierungen: 07531 284318

www.weinstube-zum-guten-hirten.de

Constanzer Wirtshaus

Küche: österreichisch, deutsch

Spanierstr. 3, 78467 Konstanz

Reservierungen: 07531 3630130

www.constanzer-wirtshaus.de

Das Constanzer Wirtshaus vom Bodensee aus. | Bild: Schuler, Andreas

Ignaz Brasserie

Küche: französisch, europäisch

Bahnhofplatz 6, 78462 Konstanz

Reservierungen: 07531 2827788

www.brasserie-ignaz.de

Landgasthof Kreuz

Küche: deutsch, europäisch

Anfahrt: Kapitan-Romer-Straße 1, 78465 Konstanz

Reservierungen: 07533 932210

familie-rommel.com/home.html

Essbar

Küche: mediterran, europäisch

Anfahrt: Bahnhofstr. 15, 78462 Konstanz

Reservierungen: 07531 8043475

https://essbar-konstanz.de/

Ko‘ono

Küche: hawaiianisch, amerikanisch, Barbecue

Anfahrt: Martin-Schleyer-Str. 19, 78465 Konstanz

Reservierungen: 07531 361900

www.koono.de

Ein Beyond Burger im Ko‘ono in Litzelstetten. | Bild: Wagner, Claudia

Die internationale Küche in Konstanz: thailändisch, libanesisch oder hawaiianisch

Wer Lust auf internationale Geschmacksrichtungen hat, kann sich in Konstanz durch viele verschiedene Ess-Kulturen probieren. Im Karma und im Meera Singapore erleben Sie die kulinarische Vielfalt von Singapur, Le Marrakech und Couscous bieten maurische Spezialitäten aus Marokko, im Ikrams oder im Li Beirut wird libanesisch getafelt. Zudem finden sich auch viele Restaurants mit indischer, chinesischer, vietnamesischer und japanischer Kochtradition in Konstanz. Wer die Genüsse Hawaiis erleben will, geht in‘s Ko‘Ono. Aus Südamerika kommt das Latino Casual Food im Mestiza‘s, im Sabores werden Spezialitäten aus der Region Extramadura in Spanien gereicht. Auch Europas Küche ist mit vielen griechischen, italienischen und türkischen Restaurants auf der Konstanzer Speisekarte vertreten. Eine kleine Auswahl finden Sie hier:

Kulinarische Vielfalt von Singapur:

Karma Restaurant

Küche: asiatisch

Anfahrt: Sigismundstr. 14, 78462 Konstanz

Reservierungen: 07531 3698024

www.karma-konstanz.com

Meera Restaurant

Küche: indisch, asiatisch, thailändisch

Anfahrt: Friedrichstraße 32, 78464 Konstanz

Reservierungen: 07531 3692786

https://meera-restaurant-konstanz.de

Maurische Spezialitäten aus Marokko:

Le Marrakech

Küche: afrikanisch, marokkanisch, international

Anfahrt: Bahnhofsplatz 6, 78462 Konstanz

Reservierungen: 07531 1210

www.hotel-halm.de/de/gastronomie/le-marrakech

Libanesisch:

Ikrams Restaurant

Küche: libanesisch

Anfahrt: Bodanstraße 4, 78462 Konstanz

Reservierungen: 07531 2843990

www.ikrams.de

Ikram Narrar, Inhaberin des libanesischen Restaurants Ikrams, zeigt ein traditionelles Gericht, die Kibbe, bestehend aus Rinderhackfleisch und Weizenteig. | Bild: Wagner, Claudia

Li Beirut

Küche: libanesisch, mediterran, arabisch

Anfahrt: Max-Strohmeyer-Straße 1, 78467 Konstanz

Reservierungen: 0176 67732035

https://libeirut.de/

Hawaiianische Küche:

Ko‘ono

Küche: hawaiianisch, amerikanisch, Barbecue

Anfahrt: Martin-Schleyer-Str. 19, 78465 Konstanz

Reservierungen: 07531 361900

www.koono.de

Südamerika:

Mestiza Latino Casual Food

Küche: lateinamerikanisch, spanisch

Anfahrt: Hieronymusgasse 6, 78462 Konstanz

Reservierungen: 07531 9911104

https://mestiza-konstanz.de/

Konstanz wartet außerdem mit zahlreichen weiteren Restaurants mit indischer, chinesischer, vietnamesischer und japanischer Kochtradition auf.

Vegane und vegetarische Küche in den Restaurants Konstanz

Veganer und Vegetarier kommen in Konstanz auch auf Ihre Kosten. Wir haben eine kleine Auswahl für Sie zusammengestellt:

Das Voglhaus Café

Küche: europäisch

Anfahrt: Wessenbergstraße 8, Ecke Münzgasse, 78462 Konstanz

Reservierungen: 07531 9189520

https://www.das-voglhaus.de/responsive/hauptmenu.php

Eugens Bio Café Restaurant

Küche: international

Anfahrt: Münzgasse 1, Ecke Brotlaube, 78462 Konstanz

Reservierungen: 07531 9768689

https://www.eugens.bio/

Suppengrün

Küche: deutsch, europäisch

Anfahrt: Sigismundstr. 19, 78462 Konstanz

Reservierungen: 07531 917100

https://suppengruen-konstanz.de/

Steak, Burger, Kartoffel oder Pfannkuchen: weitere Tipps zu Restaurants in Konstanz

Auch Liebhaber der Kartoffel, von Fleisch oder Pfannkuchen werden in Konstanz in speziellen Restaurants gesättigt. Wir haben einige Restaurants exemplarisch herausgegriffen.

Steakhäuser: Hexenküche, Heuboden oder Rübezahl

Burger: DOM Restaurant oder Burger Heart

Tolle Knolle: Gerichte rund um die Kartoffel

Konzil-Gaststätte: Gerichte nach der Rezeptur der Heiligen Hildegard von Bingen, direkt am Hafen

Zum Pfannkuchen: Dort werden besonders große Exemplare des namensgebenden Gerichtes gereicht.

Food-Festivals in Konstanz: So schmeckt die Region

Konstanz hat auch jenseits des Bodensee-Fisches eine Menge kulinarischer Besonderheiten zu bieten, die im Rahmen von Food-Festivals angeboten werden. Die Einflüsse aus der Schweiz, dem Allgäu, Österreich und Liechtenstein sowie der badischen Tradition werden dort sichtbar.