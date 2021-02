Die Polizeimeldung beginnt wie so viele in jüngster Zeit: Zwei Betrüger rufen am Dienstagabend einen älteren Herrn an und geben sich als Polizeibeamte aus. Zum Schutz vor einem Einbruch müssten sie seine Wertgegenstände verwahren.

Doch die Betrüger waren an den falschen Mann geraten, wie die richtige Polizei mitteilt. Er ließ sich nicht täuschen. Der Rentner steckte nicht, wie von den Unbekannten gefordert, wertvolle Gegenstände in eine Tasche und stellte diese vor seiner Haustür in der Wollmatinger Straße ab. Im Gegenteil: Der Mann überlistete die Betrüger selbst.

Bratpfanne statt Wertgegenstände

Anstelle der Wertsachen stopfte der Rentner eine alte Bratpfanne in eine extra verzurrte Tasche. Einer der beiden falschen Polizisten, der die Tasche abholte, merkte nichts, sondern nahm die vermeintlich wertvolle Beute ungeöffnet mit.

Der Rentner hatte zuvor die richtige Polizei verständigt. Diese fahndete nach dem Betrüger, jedoch ohne Erfolg.

Polizei bittet um Hinweise

Der Täter oder die Täterin wird von der Polizei wie folgt beschrieben: Er oder sie hat eine normale Statur und trug zum Zeitpunkt der Taschenübergabe einen olivfarbenen Parker sowie möglicherweise eine Perücke mit blonden, schulterlangen und zotteligen Haaren. Die Person entfernte sich mit der Tasche in Richtung Wollmatingen.

Hinweise zu der gesuchten Person nimmt die Polizei Konstanz unter 07531 9950 entgegen.