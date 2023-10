In der Hussenstraße in Konstanz sind in der Nacht von Samstag, 28. Oktober, auf Sonntag, 29. Oktober gegen 1 Uhr zwei 24- und 29-Jährigen mit einem unbekannten Mann in Streit geraten. Der Unbekannte war laut Polizeiangaben in Begleitung von zwei Männern und zwei Frauen.

Im Verlauf der verbalen Auseinandersetzung zückte der Unbekannte plötzlich ein Gerät, sprühte den beiden jungen Männern Reizstoff ins Gesicht und rannte davon. Die beiden Geschädigten wurden leicht verletzt und noch vor Ort von Sanitätern eines Rettungswagens behandelt. Hinweise zum Täter nimmt das Polizeirevier Konstanz unter der Telefon-Nummer 07531 9950 entgegen.