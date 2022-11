Ein unbekannter Dieb hat am Donnerstagabend, 24. November, im Zeitraum zwischen 18.45 und 18.50 Uhr in einer Tanzschule in der Bruder-Klaus-Straße in Petershausen Beute gemacht. Wie die Polizei mitteilte, stahl er in der Umkleide die dort abgelegte Handtasche einer 30-jährigen Frau.

In der Tasche befanden sich neben persönlichen Dokumenten und Schlüsseln ein Geldbeutel mit Bargeld und ein iPhone. Bei dem Dieb soll es sich den Angabe zufolge um einen schwarz gekleideten Mann mit schwarzem Bart gehandelt haben, der sich vermutlich unberechtigt Zugang verschafft hatte.

Die Ermittler des Polizeireviers Konstanz hoffen nun auf Zeugen, die etwas beobachtet oder Hinweise auf die Identität des Mannes haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (07531) 995-2222 zu melden.