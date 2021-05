Rund 90 Autos und zwei Häuser wurden in der Nacht zum Donnerstag auf der Reichenau mit Farbe besprüht. Betroffene sind verärgert über die erneuten Schmierereien und die entstandenen Schäden. Einige Reichenauer hat es sogar zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres getroffen.

Verärgert und verunsichert sei er, sagt Ralf Wedele am Donnerstagmittag. Mit Spezialreiniger und Mikrofasertuch in der Hand steht der Reichenauer in der Mittagssonne und wischt die gelbe Farbe von der Karossiere seines Autos.„Heute Morgen um 6