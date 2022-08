Regen – endlich ein paar Tropfen Regen. Lisa Maier, Biologin beim Nabu, kann die Natur fast schon aufatmen hören. Dieser Sommer ist nicht einfach für die Natur und vor allem die Wasservögel am Bodensee. Denn das Wollmatinger Ried lag zwischenzeitlich komplett trocken.

Kurze Zeit vor dem Regen vergangene Woche. Lisa Maier steht auf dem Reichenauer Damm und blickt sorgenvoll Richtung Hegne. Alles ist braun. Die Biologin greift nach ihrem Fernglas, dass sie sich wie eine Handtasche umgehängt hat. „Die trockene Fläche reicht bis zum anderen Ufer. Erst kurz vor dem Campingplatz Hegne gibt es wieder Wasser“, sagt sie.

Die Flachwasserzonen im Wollmatinger Ried sind trocken. In der Hegner Bucht beim Reichenauer Damm ist kein Wasser zu sehen. | Bild: Steinert, Kerstin

Inzwischen sieht es dort nicht mehr ganz so wie in der Wüste aus. Aber trotzdem: Das Wollmatinger Ried leidet und mit ihm Wasservögel, die dort ihren Lebensraum haben. Auch für Fische wie Äschen und Aale wird der Niedrigwasser bedrohlich.

Wasserschutzzone ist fast nicht mehr vorhanden

Der Pegel in Konstanz misst zurzeit nur 3,29 Meter (Stand: 24. August). Das Wasser an der Messlatte in Radolfzell zeigt für den Gnadensee sogar noch weniger: 2,78 Meter. „Ich habe mal nachgesehen. Das ist über einen Meter weniger im Vergleich zum Vorjahr“, sagt Maier. Obwohl der Regel durch die drei Regentage vergangene Woche das Pegel um fast 30 Zentimeter haben ansteigen lassen, herrscht im Bodensee immer noch Niedrigwasser.

Das Resultat: Das Wollmatinger Ried lag einige Wochen fast komplett trocken. Und das ist ein Desaster für Wasservögel. Wegen des Niedrigstands lag auch zwischenzeitlich fast die vor der Insel Reichenau gelegene Sandbank Straßenrain fast trocken. „Der Regen hat den Pegel zwar angehoben. Aber die Prognose für die Pegelkurve ist fallend. Bald könnten wir wieder das Problem haben, dass das Wollmatinger Ried trocken liegt“, sagt Maier.

Wie weit sich das Wasser zurückgezogen hat, veranschaulicht die Biologin an einem Beispiel. „Sehen sie die rot-weiße Boje da draußen?“, fragt sie und zeigt in die Ferne in Ermatinger Becken. In 600 Metern Entfernung liegt mitten auf der braunen Brachfläche eine Boje. „Die sollte eigentlich schwimmen. Sie markiert das Wasserschutzgebiet“, sagt sie. Aber: Wasser ist dort zu diesem Zeitpunkt keines. Faktisch gibt es gerade keine Wasserschutzzone.

Hitzesommer 2022: Diese Aufnahme vom 16. August zeigt das Niedrigwasser am Wollmatinger Ried. | Bild: SK

Zwergtaucher-Familie zieht Jungen in Pfütze auf

767 Hektar groß ist das Naturschutzgebiet Wollmatinger Ried. Ein Großteil davon ist Flachwasser, das von Schilf bewachsen ist und zum Beispiel Haubentauchern, Schwarzhalstauchern oder Kolbenenten Zuflucht bieten. Das Schilf steht noch.

Es sieht eigentlich ganz gut aus – nicht verdorrt. Aber Wasser und kleine Wellen schlagen nicht zwischen den Schilfrohren. „Folglich können diese Wasservögel dort auch nicht brüten und ihren Nachwuchs aufziehen“, sagt Maier.

Ein Stückchen weiter zeigt Maier auf eine kleine Pfütze inmitten der Schilf-Wüste. „Hier hat bis vor Kurzen noch eine kleine Zwergtaucher-Familie seine Jungen aufgezogen. Ich habe mich gefragt, ob die Kleinen flügge werden, bevor die Pfütze austrocknet“, sagt Maier und sucht noch mal das Ufer ab. Nein, keine Vögel zu sehen. „Das ist ein gutes Zeichen. Wahrscheinlich haben es die Kleinen geschafft“, schließt sie daraus.

Das ist nicht immer so. Denn weil es zwischen dem Schilf kein Wasser gibt, müssen die Jungtiere mit den Eltern direkt ins große Wasser. Und dort lauern Gefahren. „So eine große Mittelmeermöwe schnappt sich dann schon mal ein Junges“, sagt die Biologin. Der Nachwuchs werde so schnell dezimiert.

Schwäne kommen Schiffen in die Quere

Um das ganze Ausmaß der Austrocknung zu zeigen, will Maier noch etwas weiter – auf die Ruine Schoplen auf dem Reichenauer Damm. Dort oben hat man einen guten Ausblick über den Gnadensee. „Eigentlich ist die Wasserkante nur ein paar Meter von der Ruine weg. Die Wasservögel kann man normalerweise ohne Fernglas gut beobachten und erkennen. Aber jetzt...“, sagt sie.

Wassersportler müssen Rücksicht nehmen Da das Wollmatinger Ried in diesem Jahr komplett ausgetrocknet ist und die Wasservögel insgesamt deutlich weniger Wasserfläche zur Verfügung haben, weist der Nabu daraufhin, dass Wassersportler mehr Rücksicht nehmen sollten. Momentan ist sich die Schlick- und Wasserkante sehr verschoben. Kanufahrer und Stand-Up-Paddler sollten einen größeren Abstand einhalten. Auch von Schlickwanderungen im trockenen Ried rät der Nabu ab.

Lisa Maier, Biologin beim Nabu und Expertin für Wasservögel. | Bild: Steinert, Kerstin

Oben angekommen, ist klar, was sie meint. Die Wasserkante ist einige Hundert Meter entfernt. Auf der trockenen Fläche sitzen Vögel. Nur ihre Konturen sind zu erkennen.

Silbergraureiher, Rostgänse und ein paar Brachvögel sitzen in der rissigen, ausgetrockneten Flachwasserzone. Von den 2600 Kolbenenten, die jedes ihren Sommer am Bodensee verbringen, gibt es keine Spur. „Bei der letzten Vogelzählung haben wir nicht eine Kolbenente gesehen“, bedauert die Nabu-Mitarbeiterin.

Im Ermatinger Becken (Wollmatinger Ried am Reichenauer Damm) hat sich die Wasserkante deutlich verschoben. | Bild: Steinert, Kerstin

Sind die Tiere tot? Konnten sie keinen Lebensraum oder Nahrung während dieser extremen Trockenheit finden? „Nein, das glaube ich nicht. Ich denke, sie sind weiter gezogen. Vielleich nach München. Dort gibt es wohl viele Kolbenenten“, sagt sie und zuckt mit den Schultern. Ob sie wieder kommen? Auf darauf weiß Maier keine Antwort.

Eine Kolbenente. | Bild: NABU/Kalle Nibbenhagen

Einige Höckerschwäne, die man als weiße größere Punkt in der Ferne erkennen kann, schwimmen im Wasser. „Die Höckerschwäne ziehen sich weiter zurück. Sie schwimmen schon fast in der Rheinrinne und kommen somit den Schiffen in die Quere“, sagt sie. Kurz darauf fährt ein Kursschiff durch die mittlerweile schmale Fahrrinne. Die Schwäne weichen aus. „Das ist für die Tiere Stress“, erklärt Maier.

Ein Höckerschwan. | Bild: NABU/Lennart Mak

Vögel in der Mauser sind flugunfähig

Schwäne würden aber einigermaßen mit dem Stress klarkommen. Schwieriger sei es für Vögel, die eigentlich ihre Mauser in den Flachwasserzonen vollziehen würden. Sie erneuern innerhalb von zwei bis drei Wochen ihr Gefieder. Das bedeutet auch: In dieser Zeit sind sie flugunfähig und brauchen den Schutz der Schilfzone. Aber da es dort kein Wasser gibt, können die Vögel auch keine Zuflucht finden.

Ein anderes Problem haben zum Beispiel die Blesshühner. Sie beginnen im Mai/Juni mit dem Brüten. Sie warten meist ab, dass sie der Pegel im Bodensee nach dem Frühjahr stabilisiert. Doch in diesem Jahr war das schwierig für die Vögel. „Viele Paare sind immer noch in der Warteposition“, berichtet Maier. Vielen würden dieses Jahr wohl gar nicht brüten.

Gefährdet das die Art? Die Biologin macht sich darüber jetzt noch keine Sorgen. „Blesshühner leben ein paar Jahre. Auch wenn sie zwei Jahre keinen Nachwuchs haben, können sie dann immer noch brüten“, sagt sie. Zwei oder drei Jahre extreme Trockenheit, das würden sie aushalten. Aber unnötiger Stress, sei das auf jeden Fall – wie für zahlreiches heimischen Wasservögel am Bodensee.