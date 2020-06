Konstanz vor 1 Stunde

Raubüberfall in der Konstanzer Altstadt: Bewaffneter Mann erbeutet gewaltsam Geld in einem Discounter

In Konstanz ist es in den vergangenen Wochen zu Raubüberfällen auf Lebensmittelgeschäfte gekommen. Zuletzt am Samstagabend in der Altstadt. Die Polizei schließt nicht aus, dass ein Zusammenhang zwischen den Straftaten besteht und bittet mögliche Zeugen, sich zu melden.