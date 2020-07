von SK

Wie die Konstanzer Polizei mitteilt, hat ein bislang unbekannter Mann am Montag einen Raub auf den Kiosk am Lutherplatz in der Konstanzer Altstadt verübt. Unter einem Vorwand brachte der Unbekannte gegen 15.30 Uhr den Angestellten des Kiosks dazu, die Nebentür zu öffnen. Anschließend bedrohte der Mann den Mitarbeiter mit einem Messer. Der Tatverdächtige stahl Bargeld sowie größere Mengen Zigaretten und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ergebnislos.

Die Polizei gibt vom Gesuchten folgende Beschreibung wieder: etwa 1,85 Meter groß, dunkle, kurze Haare, athletischer, schlanker Körperbau, er sprach gebrochen deutsch. Getragen hat er einen schwarzen Pullover, eine beigefarbene, kurze Hose und einen Mund-Nasenschutz, wie ihn OP-Personal in Krankenhäuser nutzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Haben Sie Verdächtiges beobachtet oder können sachdienliche Hinweise geben? Melden Sie sich beim Polizeirevier Konstanz unter der Telefonnummer 07531/995-0.

Bereits im vergangenen Oktober wollte ein Unbekannter den Kiosk überfallen. Damals blieb es aber beim Versuch und scheiterte aber an aufmerksamen Passanten und der geschlossenen Kasse.