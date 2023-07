Bis in die späte Dämmerung des langen Juli-Tages hinein las Raphael Burri im Weidling sitzend vor gut zwei Dutzend aufmerksamen Zuhörern aus seinem Roman Doughtys Tod. Das Publikum hatte sich am Ufer des Büsinger Lido-Strandbads eingefunden und lauschte Ausschnitten aus Burris historischem Roman, der in die Welt des Piraten Francis Drake führt. Dessen Weltumsegelung in den Jahren 1577 bis 1580 endete für den Teilnehmer Thomas Doughty mit dessen Hinrichtung. Wie es dazu kommen konnte, schildert der Schaffhauser Schauspieler und Hörbuch-Autor Burri nachaufwendigenn Recherchen. Ursprünglich als Hörspiel geplant, ist daraus ein mehr als 500 Seiten starker, spannender Roman geworden, der 2022 im Münster Verlag Zürich und Singen erschienen ist.

Raphael Burri war nicht selbst auf den Weltmeeren unterwegs. Er ist nur oft mit dem Weidling, einem Flachboot, auf dem Rhein und besucht gerne die Badi in Büsingen. Bei einem dieser Badi-Besuche, so erzählen die beiden Badi-Pächterinnen Lorena Strohner und Selina Hui, sei man auf die Idee gekommen, Raphael Burri könnte doch vom Weidling aus eine Lesung halten. Burri fand die Idee gut. Er, der schon unzählige Male auf Theaterbühnen gestanden hatte, tauschte die Bretter, die die Welt bedeuten, mit den Planken seines Weidlings. Nach einer Einführung in die Zeit von Drake und Shakespeare begann er seine Lesung mit dem Prolog, der das Geschehen der Hinrichtung Doughtys schildert. Burri las dann die bizarre Geschichte von Doughtys Henkersmahlzeit vor und fügte die fiktive Begegnung von Francis Drake mit Walter Raleigh an. Raleigh war von Queen Elizabeth beauftragt worden, die Hinrichtung Doughtys zu untersuchen.

Burri war, wie er nach der Lesung im Gespräch mit dem Publikum erklärte, fasziniert von Situationen, auf die er bei seinen Recherchen stieß. Das Ereignis wird von den Beteiligten widersprüchlich interpretiert oder beschrieben. Diesen sogenannten Rashomon-Effekt hat er in seinem Roman anhand der Nachforschungen Raleighs dargestellt.