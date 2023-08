Konstanz vor 1 Stunde Randalierer treten Seitenspiegel von sieben Fahrzeugen ab Kein Respekt vor fremdem Eigentum! In einer Nacht beschädigen Unbekannte mehrerer Autos, die im Konstanzer Stadtteil Paradies abgestellt sind. Wer kann der Polizei Hinweise auf die Täter liefern?

Am Dienstag, 29. August, stehen nur wenige Fahrzeuge in der Mayenfischstraße. In der Nacht wurden hier mehrere Außenspiegel abgetreten. | Bild: Hanser, Oliver