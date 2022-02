Fürstenberg: In der Nacht von Freitag, 11. Februar, auf Samstag, 12. Februar, haben Unbekannte in der Dresdner Straße aus mehreren geparkten Autos Wertsachen entwendet. Aus einem roten VW Golf klauten sie etwas Münzgeld und eine Wertkarte. Ein Seat und ein schwarzer VW Golf Plus gerieten ebenfalls in den Fokus der Diebe, die zwar beide Autos durchwühlten, jedoch nichts daraus entwendeten. Personen, die in den Abend- und Nachtstunden im Stadtteil Fürstenberg verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz zu melden. Die Telefonnummer lautet (07531) 995-0.

Zwei Feuerwehreinsätze am Samstag, 12. Februar

Niederburg: Durch das Vergessen einer eingeschalteten Herdplatte ist es am Samstag um 11.33 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz in einem Mehrfamilienhaus in der Tulengasse gekommen. Durch die noch angeschaltete Herdplatte wurde ein auf ihr befindliches Gefäß so stark erhitzt, dass es zu einer heftigen Rauchentwicklung kam, welche letztendlich zu einer Durchzündung in der Dunstabzugshaube führte. Durch die Feuerwehr, welche mit fünf Fahrzeugen und 19 Feuerwehrkräften in der Altstadt im Einsatz war, konnte der Brand schnell gelöscht werden. Teile der Küche mussten hierfür abgebaut werden. Durch den Rußniederschlag ist die Wohnung derzeit nicht mehr bewohnbar. Die zwei Bewohnerinnen kamen mit dem Schrecken davon. Sie konnten bei Bekannten unterkommen. Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest.

Fürstenberg: Ein ausgelöster Rauchmelder hat am Samstagnachmittag, gegen 16 Uhr zum Einsatz von Polizei und Feuerwehr geführt. Ein 68-Jähriger hatte eine heiße Pfanne mit Essen in die Nähe einer Papierpackung gestellt, die durch die Hitze in Brand geriet. Die Helfer der Feuerwehr konnten das Feuer schnell löschen und die Wohnung durchlüften. Der Bewohner erlitt bei dem Brand keine Verletzungen und konnte wieder in seine Wohnung zurück.

Nacht von Samstag, 12. Februar, auf Sonntag, 13. Februar

In Bezug auf die vier folgenden Meldungen sucht die Polizei Konstanz nach Zeugen. Sollten Sie verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf den oder die Verursacher geben können, können Sie sich unter der Nummer (07531) 995-0 an das Revier wenden.

Altstadt: Ein Unbekannter hat die Holzläden einer Corona-Teststation am Münsterplatz in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit einem nicht leserlichen Schriftzug in roter Farbe beschmiert. Die Höhe des durch die Sprühfarbe verursachten Schadens ist bislang nicht bekannt.

Stadelhofen: Im Zeitraum von Samstagabend bis Sonntagvormittag ist ein in der Hüetlinstraße geparktes Auto beschädigt worden. Unbekannte dellten die Tür eines schwarzen Fiat 500 ein und zerkratzten zwei Seitenscheiben. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 800 Euro.

Untere Laube: Zu einer mutwilligen Beschädigung einer Telefonzelle ist es im Zeitraum von Samstag auf Sonntag auf der Unteren Laube gekommen. Ein Unbekannter zerstörte die Glasscheibe der Telefonzelle. Die Höhe des dabei entstandenen Schadens ist bislang nicht bekannt.

Wollmatingen: Ein Unbekannter hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag den Außenspiegel eines auf der Litzelstetter Straße geparkten grauen Mercedes C-Klasse abgetreten oder abgeschlagen. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.